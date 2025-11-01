अपनी ही कंपनी की सेल्टोस और कैरेंस पर भारी पड़ी ये SUV, ग्राहकों ने बनाया नंबर-1; कीमत ₹7.30 लाख

संक्षेप: किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने टॉप करने काम किया वो सोनेट SUV है। इस कॉम्पैक्ट SUV के सामने किआ की पॉपुलर सेल्टोस और कैरेंस भी पीछे नजर आईं।

किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने टॉप करने काम किया वो सोनेट SUV है। इस कॉम्पैक्ट SUV के सामने किआ की पॉपुलर सेल्टोस और कैरेंस भी पीछे नजर आईं। कंपनी ने अक्टूबर में कुल 29,556 कार बेचीं। इसमें सोनेट की 12,745 यूनिट शामिल रहीं। जबकि, कैरेंस क्लैविस (EV के साथ) 8,779 यूनिट और सेल्टोस की 7,130 यूनिट बिकीं। बता दें कि सोनेट की अब शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,30,137 रुपए है।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नई एक्स-शोरूम कीमतें

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 11.67% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 1,01,491 रुपए और मैक्सिमम 1,64,471 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,98,409 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 HTE(O) 6MT 9,99,900 8,98,409 1,01,491 11.3 2 HTK(O) 6MT 11,09,900 9,93,929 1,15,971 11.67 3 HTK+ 6MT 11,49,900 10,29,748 1,20,152 11.67 4 HTK+(0) 6MT 12,03,900 10,78,103 1,25,797 11.67 5 HTX 6MT 12,55,900 11,24,668 1,31,232 11.67 6 HTX 6AT 13,42,900 12,02,574 1,40,326 11.67 7 GTX+ 6AT 15,63,900 14,00,474 1,63,426 11.67 8 GTX+ DT 6AT 15,73,900 14,09,429 1,64,471 11.67

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नई एक्स-शोरूम कीमतें

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.87% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 86,722 रुपए और मैक्सिमम 1,34,686 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,79,178 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 9 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 HTK 6iMT 9,65,900 8,79,178 86,722 9.86 2 HTK(0) 6İMT 9,99,900 9,10,124 89,776 9.86 3 HTK+ 6iMT 10,39,900 9,46,531 93,369 9.86 4 HTK+(0) 6İMT 11,03,900 10,04,783 99,117 9.86 5 HTX 6iMT 11,86,900 10,80,328 1,06,572 9.86 6 HTX DCT 12,73,900 11,59,514 1,14,386 9.86 7 GTX+ DCT 14,83,900 13,50,652 1,33,248 9.87 8 GTX+ DT DCT 14,93,900 13,59,753 1,34,147 9.87 9 X Line DCT 14,99,900 13,65,214 1,34,686 9.87

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नई एक्स-शोरूम कीमतें

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.55% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 69,763 रुपए और मैक्सिमम 94,626 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 7,30,137 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 6 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 HTE 7,99,900 7,30,137 69,763 9.55 2 HTE(O) 8,43,900 7,70,299 73,601 9.55 3 HTK 9,23,900 8,40,950 82,950 9.86 4 HTK(O) 9,59,900 8,73 717 86,183 9.86 5 HTK+ 9,99,900 9,10,124 89,776 9.86 6 HTK+(0) 10,53,900 9,59,274 94,626 9.86

किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।