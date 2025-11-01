अपनी ही कंपनी की सेल्टोस और कैरेंस पर भारी पड़ी ये SUV, ग्राहकों ने बनाया नंबर-1; कीमत ₹7.30 लाख

Hindustan Hindi News
किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने टॉप करने काम किया वो सोनेट SUV है। इस कॉम्पैक्ट SUV के सामने किआ की पॉपुलर सेल्टोस और कैरेंस भी पीछे नजर आईं।

किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने टॉप करने काम किया वो सोनेट SUV है। इस कॉम्पैक्ट SUV के सामने किआ की पॉपुलर सेल्टोस और कैरेंस भी पीछे नजर आईं। कंपनी ने अक्टूबर में कुल 29,556 कार बेचीं। इसमें सोनेट की 12,745 यूनिट शामिल रहीं। जबकि, कैरेंस क्लैविस (EV के साथ) 8,779 यूनिट और सेल्टोस की 7,130 यूनिट बिकीं। बता दें कि सोनेट की अब शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,30,137 रुपए है।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 11.67% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 1,01,491 रुपए और मैक्सिमम 1,64,471 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,98,409 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTE(O) 6MT9,99,9008,98,4091,01,49111.3
2HTK(O) 6MT11,09,9009,93,9291,15,97111.67
3HTK+ 6MT11,49,90010,29,7481,20,15211.67
4HTK+(0) 6MT12,03,90010,78,1031,25,79711.67
5HTX 6MT12,55,90011,24,6681,31,23211.67
6HTX 6AT13,42,90012,02,5741,40,32611.67
7GTX+ 6AT15,63,90014,00,4741,63,42611.67
8GTX+ DT 6AT15,73,90014,09,4291,64,47111.67
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.87% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 86,722 रुपए और मैक्सिमम 1,34,686 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,79,178 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 9 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTK 6iMT9,65,9008,79,17886,7229.86
2HTK(0) 6İMT9,99,9009,10,12489,7769.86
3HTK+ 6iMT10,39,9009,46,53193,3699.86
4HTK+(0) 6İMT11,03,90010,04,78399,1179.86
5HTX 6iMT11,86,90010,80,3281,06,5729.86
6HTX DCT12,73,90011,59,5141,14,3869.86
7GTX+ DCT14,83,90013,50,6521,33,2489.87
8GTX+ DT DCT14,93,90013,59,7531,34,1479.87
9X Line DCT14,99,90013,65,2141,34,6869.87

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.55% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 69,763 रुपए और मैक्सिमम 94,626 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 7,30,137 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 6 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTE7,99,9007,30,13769,7639.55
2HTE(O)8,43,9007,70,29973,6019.55
3HTK9,23,9008,40,95082,9509.86
4HTK(O)9,59,9008,73 71786,1839.86
5HTK+9,99,9009,10,12489,7769.86
6HTK+(0)10,53,9009,59,27494,6269.86
किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8 लाख रुपए से 15.70 लाख रुपए तक हैं।

