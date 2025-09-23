kia sonet becomes the companys best-selling model in august 2025 check out how other models performed ब्रेजा, नेक्सन के टक्कर वाली ये SUV बनी नंबर-1, अकेले 40% मार्केट पर किया कब्जा; जानिए दूसरे मॉडलों की बिक्री, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़kia sonet becomes the companys best-selling model in august 2025 check out how other models performed

ब्रेजा, नेक्सन के टक्कर वाली ये SUV बनी नंबर-1, अकेले 40% मार्केट पर किया कब्जा; जानिए दूसरे मॉडलों की बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच किआ की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर किआ सोनेट (Kia Sonet) ने टॉप पोजीशन हासिल की।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:45 AM
ब्रेजा, नेक्सन के टक्कर वाली ये SUV बनी नंबर-1, अकेले 40% मार्केट पर किया कब्जा; जानिए दूसरे मॉडलों की बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच किआ की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर किआ सोनेट (Kia Sonet) ने टॉप पोजीशन हासिल की। किआ सोनेट को इस दौरान कुल 7,741 ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान किआ सोनेट की बिक्री में सालाना आधार पर 23.15 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं इस दौरान सोनेट के साथ कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

अकेले 39.48 पर्सेंट की हिस्सेदारी

दूसरी ओर ठीक एक साल पहले यानी अगस्त, 2024 में इसकी बिक्री 10,073 यूनिट रही थी। इसके बावजूद किआ सोनेट ने कंपनी की कुल बिक्री में अकेले 39.48 पर्सेंट की हिस्सेदारी हासिल कर ली। भारतीय मार्केट में किआ सोनेट का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी एसयूवी से होता है।

घट गई किआ सेल्टोस की बिक्री

बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की पॉपुलर एमपीवी किया कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,822 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान सालाना आधार पर 28.29 पर्सेंट की गिरावट के साथ 4,687 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ साइरोस रही। किआ साइरोस को इस दौरान कुल 308 ग्राहक मिले।

सिर्फ 50 यूनिट बिकी किआ कार्निवल

दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कार्निवल रही। किआ कार्निवल को इस दौरान केवल 50 ग्राहकों ने खरीदा। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें किआ EV6 और EV9 को एक भी खरीदार नहीं मिला। जबकि अगस्त, 2024 में किआ EV6 की 33 यूनिट्स बिकी थीं। कुल मिलाकर अगस्त 2025 में किआ की कारों को 19,608 ग्राहकों ने खरीदा।

Kia Cars Kia Seltos Auto News Hindi

