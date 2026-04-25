₹8.32 लाख की इस SUV को पिछले 12 महीनों में 1.15 लाख लोगों ने खरीदा, बिक्री में बन गई नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच किआ के कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रहे हैं। अगर FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो किआ सोनेट (Kia Sonet) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच किआ के कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रहे हैं। अगर बीते फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY2026) में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो किआ सोनेट (Kia Sonet) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। किआ सोनेट को इस दौरान कुल 1,14,142 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर सोनेट की बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह आंकड़ा 99,805 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
15% बढ़ गई किआ सेल्टोस की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 83,747 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 76,837 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ साइरोस रही। किआ साइरोस ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,433 यूनिट कार की बिक्री की।
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बिना बिके रह गई किआ EV6
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ कार्निवल रही। किआ कार्निवल ने इस दौरान 36 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 874 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ EV9 रही। किआ EV9 ने इस दौरान 89 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ दो यूनिट कार की बिक्री की। जबकि इस दौरान किआ EV6 को एक भी ग्राहक नहीं मिले। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो किआ की कारों को इस दौरान कुल 2,89,035 नए ग्राहक मिले।
दमदार इंजन से लैस है एसयूवी
अगर पावरट्रेन की बात करें तो किआ सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन दिया गया है। पहला 1.0 लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। जबकि तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन का दिया गया है जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।
इतनी है किआ सोनेट की कीमत
किआ सोनेट की मार्केट में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.32 लाख रुपये है जो टॉप मॉडल में 14.17 लाख रुपये तक जाती है। किआ सोनेट एक 5-सीटर कार है जिसमें ग्राहकों को 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मार्केट में किआ सोनेट का मुकाबला नेक्सन, ब्रेजा, वेन्यू जैसी एसयूवी से होता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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