किआ कैरेंस से छिन गया नंबर-1 का ताज, ₹8 लाख की इस SUV ने मार ली बाजी; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय ग्राहकों के बीच पॉपुलर किआ इंडिया ने बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए अपने सभी मॉडलों की बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बता दें कि बीते महीने किआ सोनेट (Kia Sonet) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल रही। किआ सोनेट को बीते महीने कुल 7,627 नए लोगों ने खरीदा। हालांकि, इस दौरान किआ सोनेट की बिक्री में 19 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा कुल 9,459 यूनिट था। बता दें कि भारतीय मार्केट में किआ सोनेट की एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 15.64 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं बीते महीने हुए कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

महज 62 यूनिट बिकी किआ कार्निवल बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर किआ की पॉपुलर एमपीवी कैरेंस रही। किया कैरेंस ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,602 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,010 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कार्निवल रही। किआ कार्निवल को इस दौरान कुल 62 ग्राहक मिले।