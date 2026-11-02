इस SUV के दम पर किआ ने तोड़ा बिक्री का पुराना रिकॉर्ड, 31 दिनों में 13,000 से ज्यादा घरों में पहुंची

भारतीय मार्केट में किआ इंडिया के गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में बिक्री में अपना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। बीते महीने किआ ने कुल 33,462 गाड़ियों की बिक्री की।

भारतीय मार्केट में किआ इंडिया (Kia India) के गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में बिक्री के मामले में अपना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। बीते महीने किआ ने कुल 33,462 गाड़ियों की बिक्री की। यह अक्टूबर, 2025 में बेची गई 29,556 यूनिट के मुकाबले 13.22 पर्सेंट ज्यादा है। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 3,906 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। खास बात यह है कि किआ ने लगातार दूसरे महीने अपनी बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी को त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग और नए मॉडल्स का फायदा मिला।

टूट गया अपना ही रिकॉर्ड किआ ने सितंबर, 2026 में 32,017 गाड़ियों की बिक्री की थी। यह उस समय कंपनी का सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं, अक्टूबर में यह रिकॉर्ड भी टूट गया। कंपनी ने सितंबर के मुकाबले 1,445 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। इस तरह मासिक आधार पर बिक्री में 4.51 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बता दें कि जनवरी से अक्टूबर, 2026 के बीच किआ की कुल बिक्री 2,86,470 यूनिट रही। पिछले साल इसी दौरान कंपनी ने 2,36,138 गाड़ियां बेची थीं। यानी सालाना आधार पर बिक्री 21.31 पर्सेंट बढ़ी।

सेल्टोस, सोनेट की सबसे ज्यादा मांग किआ की अक्टूबर बिक्री में सेल्टोस और सोनेट का बड़ा योगदान रहा। सेल्टोस की बिक्री 13,000 यूनिट के पार पहुंच गई। यह कंपनी की कुल बिक्री का करीब 39 पर्सेंट हिस्सा है। किआ के अनुसार, जनवरी, 2026 में नए मॉडल के लॉन्च होने के बाद से सेल्टोस की हर महीने औसतन 10,000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। इसके अलावा, कैरेंस और कैरेंस क्लैविस भी कंपनी की बिक्री को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। किआ ने सोरेंटो को लेकर भी ग्राहकों के अच्छे रिस्पॉन्स की बात कही है।

रिकॉर्ड बिकीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां किआ ने अक्टूबर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का भी नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी की EV बिक्री सितंबर, 2026 के मुकाबले 31 पर्सेंट बढ़ गई। इसमें साइरोस EV और कैरेंस क्लैविस EV का योगदान रहा। वहीं, कैरेंस और कैरेंस क्लैविस के CNG मॉडल्स की बिक्री कंपनी की कुल बिक्री में करीब 10 पर्सेंट रही। इससे साफ है कि ग्राहक अब पेट्रोल और डीजल के साथ CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।