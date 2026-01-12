Hindustan Hindi News
किआ ने नई सेल्टोस SUV को इस जगह किया शोकेस, फीचर्स देख लोग बोले– क्या गजब कार है; डिजाइन और टेक्नोलॉजी में सब पर भारी

किआ ने नई सेल्टोस SUV को इस जगह किया शोकेस, फीचर्स देख लोग बोले– क्या गजब कार है; डिजाइन और टेक्नोलॉजी में सब पर भारी

संक्षेप:

अगर आप किआ सेल्टोस को बिना खरीदे लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि किआ ने हाल ही में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में ग्राहकों के लिए ऑल-न्यू सेल्टोस को शोकेस कर दिया है, जिससे ग्राहक करीब से इस धांसू एसयूवी को एक्सपीरियंस कर सकें। 

Jan 12, 2026 08:41 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शानदार रोड प्रेजेंस

ऑल-न्यू किआ सेल्टोस में बेहतर आयाम (सेगमेंट में सबसे लंबी 4,460 मिमी. लंबाई और 1,830 मिमी. चौड़ाई) के साथ आकर्षक डिजाइन दिया गया है, जिसमें डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल, आइस क्यूब एलईडी हेडलैम्प्स, स्टार मैप डीआरएल्स, स्पोर्टी 18-इंच अलॉय व्हील्स और सेगमेंट-फर्स्ट ऑटोमैटिक स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स शामिल हैं।

प्रीमियम और टेक-फॉरवर्ड केबिन

इंटीरियर में 30-इंच ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ड्यूल-पैन पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड पावर फ्रंट सीट्स (रिलैक्सेशन फ़ंक्शन के साथ) और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जो एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है।

24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स

ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित सेल्टोस में 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग और ईएससी शामिल हैं। इसके साथ लेवल-2 ADAS 21 एडवांस सेफ्टी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल। इसमें एडवांस कनेक्टिविटी सिस्टम मिलता है। किआ कनेक्ट 2.0 के जरिए ओटीए अपडेट्स के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलती है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

पावरट्रेन विकल्प

किआ सेल्टोस 1.5 पेट्रोल, 1.5 टी-जीडीआई पेट्रोल और 1.5 सीआरडीआई डीजल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसको विभिन्न ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ और HTE से GTX ट्रिम्स व स्पोर्टी X-Line वैरिएंट में पेश किया गया है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
