32 में से 31.70 अंक! किआ सेल्टोस बनी भारत की सबसे सुरक्षित कारों में से एक; टाटा सिएरा भी छूटी पीछे

Mar 30, 2026 03:14 pm IST

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने 5-स्टार रेटिंग हासिल करने के साथ-साथ एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में टाटा सिएरा को भी पीछे छोड़ दिया है। सेल्टोस ने 32 में से 31.70 का शानदार स्कोर हासिल किया।

जब भी भारत में सबसे सुरक्षित कारों की बात होती थी तो जुबान पर सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स का आता था। हालांकि, अब ऐसी नहीं रह गया है। बता दें कि किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने के साथ-साथ एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में टाटा सिएरा को भी पीछे छोड़ दिया है। सेल्टोस ने 32 में से 31.70 का शानदार स्कोर बनाया है। जबकि टाटा सिएरा को 31.14 अंक मिले हैं। यह बदलाव भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

बदल रही है ग्राहकों की सोच सालों से टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की मजबूती के दम पर बाजार में एक अलग साख बनाई थी। हालांकि, किआ सेल्टोस के इन ताजा नतीजों ने इस धारणा को चुनौती दी है। सेल्टोस को ब्रांड के एडवांस 'K3 प्लेटफॉर्म' पर बनाया गया है। इसने क्रैश टेस्ट के दौरान अपनी मजबूती का लोहा मनवाया है। एडल्ट सेफ्टी पॉइंट्स के मामले में सेल्टोस अब भारत की टॉप-4 सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है।

फीचर्स भी हैं जबरदस्त बता दें कि 2026 के अपडेटेड मॉडल में कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स की पूरी फौज उतार दी है। नई सेल्टोस में मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और सबसे खास 'लेवल-2 ADAS' जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स न केवल दुर्घटना के समय यात्रियों को बचाते हैं, बल्कि एडवांस तकनीक के जरिए एक्सीडेंट होने की संभावना को भी काफी कम कर देते हैं। यही वजह है कि सेल्टोस अब एक 'ऑल-राउंडर' पैकेज बनकर उभरी है।