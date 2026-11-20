किआ की कार अपने शानदार लुक, इंटीरियर और फीचर्स की दम पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा को भी टक्कर देती हैं। अब कंपनी ने सेल्टोस के 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ iMT गियरबॉक्स वैरिएंट को बंद कर दिया है।

किआ इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं। कंपनी के पास ICE और इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिच पोर्टफोलियो भी है। इसमें SUV और MPV शामिल हैं। किआ की कार अपने शानदार लुक, इंटीरियर और फीचर्स की दम पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा को भी टक्कर देती हैं। हालांकि, अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्टोस SUV की लाइनअप में बदलाव करते हुए कुछ वैरिएंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है।

iMT गियरबॉक्स वैरिएंट बंद

कंपनी ने सेल्टोस के 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ iMT गियरबॉक्स वैरिएंट को बंद कर दिया है। लॉन्च के समय किआ ने HTE (O) (सुविधा पैक), HTK और HTK (O) (प्रीमियम पैक) के साथ 1.5L टर्बो पेट्रोल iMT वैरिएंट पेश किआ। ये तीनों वैरिएंट अब सेल्टोस के वैरिएंट लाइनअप से बंद कर दिए गए हैं। iMT के चले जाने के बाद, 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT एकमात्र गियरबॉक्स ऑप्शन है। इसके अलावा, किआ ने ADAS के बिना स्टैंडर्ड एक्स लाइन ट्रिम्स को बंद कर दिया है।

सेल्टोस के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट NA पेट्रोल MT NA पेट्रोल CVT टर्बो पेट्रोल DCT डीजल MT डीजल AT HTE 11.25 - - 12.94 - HTE(O) 12.42 13.72 - 14.04 15.32 HTK 13.42 14.72 - 15.04 16.34 HTK (0) 14.52 15.82 16.62 16.14 17.44 HTX 15.92 17.22 18.02 17.54 18.84 HTX (A) - 18.32 19.12 18.64 19.94 GTX - 18.72 19.52 - 20 GTX (A) - 19.82 20 - 20.32 GTX (0) - - 21.57 - 21.82 X-Line (A) - 19.82 20 - 20.32 X-Line (0) - - 21.57 - 21.82

सेल्टोस के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें की बात करें NA पेट्रोल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 11.25 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 12.42 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 13.42 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 14.52 लाख रुपए और HTX वैरिएंट की कीमत 15.92 लाख रुपए है।

NA पेट्रोल CVT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 13.72 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 14.72 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 15.82 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 17.22 लाख रुपए, HTX (A) वैरिएंट की कीमत 18.32 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 18.72 लाख रुपए, GTX (A) वैरिएंट की कीमत 19.82 लाख रुपए और X-Line (A) वैरिएंट की कीमत 19.82 लाख रुपए है।

टर्बो पेट्रोल DCT के HTK (0) वैरिएंट की कीमत 16.62 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 18.02 लाख रुपए, HTX (A) वैरिएंट की कीमत 19.12 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 19.52 लाख रुपए, GTX (A) वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए, GTX (0) वैरिएंट की कीमत 21.57 लाख रुपए, X-Line (A) वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए और X-Line (0) वैरिएंट की कीमत 21.57 लाख रुपए है।

डीजल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 12.94 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 14.04 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 15.04 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 16.14 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 17.54 लाख रुपए और HTX (A) वैरिएंट की कीमत 18.64 लाख रुपए है।