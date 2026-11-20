किआ ने सेल्टोस के कुछ वैरिएंट हमेशा के लिए बंद किए, अब खरीदने से पहले यहां देखें नई प्राइस लिस्ट
किआ की कार अपने शानदार लुक, इंटीरियर और फीचर्स की दम पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा को भी टक्कर देती हैं। अब कंपनी ने सेल्टोस के 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ iMT गियरबॉक्स वैरिएंट को बंद कर दिया है।
किआ इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं। कंपनी के पास ICE और इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिच पोर्टफोलियो भी है। इसमें SUV और MPV शामिल हैं। किआ की कार अपने शानदार लुक, इंटीरियर और फीचर्स की दम पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा को भी टक्कर देती हैं। हालांकि, अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्टोस SUV की लाइनअप में बदलाव करते हुए कुछ वैरिएंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है।
iMT गियरबॉक्स वैरिएंट बंद
कंपनी ने सेल्टोस के 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ iMT गियरबॉक्स वैरिएंट को बंद कर दिया है। लॉन्च के समय किआ ने HTE (O) (सुविधा पैक), HTK और HTK (O) (प्रीमियम पैक) के साथ 1.5L टर्बो पेट्रोल iMT वैरिएंट पेश किआ। ये तीनों वैरिएंट अब सेल्टोस के वैरिएंट लाइनअप से बंद कर दिए गए हैं। iMT के चले जाने के बाद, 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT एकमात्र गियरबॉक्स ऑप्शन है। इसके अलावा, किआ ने ADAS के बिना स्टैंडर्ड एक्स लाइन ट्रिम्स को बंद कर दिया है।
|सेल्टोस के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|NA पेट्रोल MT
|NA पेट्रोल CVT
|टर्बो पेट्रोल DCT
|डीजल MT
|डीजल AT
|HTE
|11.25
|-
|-
|12.94
|-
|HTE(O)
|12.42
|13.72
|-
|14.04
|15.32
|HTK
|13.42
|14.72
|-
|15.04
|16.34
|HTK (0)
|14.52
|15.82
|16.62
|16.14
|17.44
|HTX
|15.92
|17.22
|18.02
|17.54
|18.84
|HTX (A)
|-
|18.32
|19.12
|18.64
|19.94
|GTX
|-
|18.72
|19.52
|-
|20
|GTX (A)
|-
|19.82
|20
|-
|20.32
|GTX (0)
|-
|-
|21.57
|-
|21.82
|X-Line (A)
|-
|19.82
|20
|-
|20.32
|X-Line (0)
|-
|-
|21.57
|-
|21.82
सेल्टोस के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें की बात करें NA पेट्रोल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 11.25 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 12.42 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 13.42 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 14.52 लाख रुपए और HTX वैरिएंट की कीमत 15.92 लाख रुपए है।
NA पेट्रोल CVT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 13.72 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 14.72 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 15.82 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 17.22 लाख रुपए, HTX (A) वैरिएंट की कीमत 18.32 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 18.72 लाख रुपए, GTX (A) वैरिएंट की कीमत 19.82 लाख रुपए और X-Line (A) वैरिएंट की कीमत 19.82 लाख रुपए है।
टर्बो पेट्रोल DCT के HTK (0) वैरिएंट की कीमत 16.62 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 18.02 लाख रुपए, HTX (A) वैरिएंट की कीमत 19.12 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 19.52 लाख रुपए, GTX (A) वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए, GTX (0) वैरिएंट की कीमत 21.57 लाख रुपए, X-Line (A) वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए और X-Line (0) वैरिएंट की कीमत 21.57 लाख रुपए है।
डीजल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 12.94 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 14.04 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 15.04 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 16.14 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 17.54 लाख रुपए और HTX (A) वैरिएंट की कीमत 18.64 लाख रुपए है।
डीजल AT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 15.32 लाख रुपए, HTK वैरिएंट की कीमत 16.34 लाख रुपए, HTK (0) वैरिएंट की कीमत 17.44 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 18.84 लाख रुपए, HTX (A) वैरिएंट की कीमत 19.94 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए, GTX (A) वैरिएंट की कीमत 20.32 लाख रुपए, GTX (0) वैरिएंट की कीमत 21.82 लाख रुपए, X-Line (A) वैरिएंट की कीमत 20.32 लाख रुपए और X-Line (0) वैरिएंट की कीमत 21.82 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें