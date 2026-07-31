किआ की इस SUV पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; 70% बढ़ गई बिक्री
किआ की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान हुई बिक्री की बात करें तो किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को ताबड़तोड़ ग्राहक मिले।
किआ की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान हुई बिक्री की बात करें तो किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को ताबड़तोड़ ग्राहक मिले। इस दौरान किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने 70 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 62,805 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान सेल्टोस को 36,883 ग्राहक मिले थे। बता दें कि कंपनी के साथ-साथ सेल्टोस डिमांड के मामले में इस दौरान देश की नंबर-1 कार बन गई। आइए जानते हैं सेल्टोस के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
दमदार है एसयूवी का रोड प्रेजेंस
किआ सेल्टोस अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न दिखने वाली एसयूवी में से एक है। इसके फ्रंट में किआ की सिग्नेचर 'टाइगर नोज' ग्रिल, स्वैप्टबैक एलईडी हेडलाइट्स और कनेक्टेड स्टार-मैप एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में 17-इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे एक परफेक्ट एसयूवी लुक देते हैं। पीछे की तरफ दी गई कनेक्टेड टेललाइट्स और मस्कुलर रियर बंपर कार को सड़क पर एक बेहतरीन और प्रीमियम रोड प्रेजेंस प्रदान करते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Seltos EV
₹ 20 लाख से शुरू
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
प्रीमियम केबिन और फीचर्स
सेल्टोस का केबिन बेहद लग्जरी अनुभव देता है। इसमें 10.25-इंच की डुअल स्क्रीन दी गई है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले का काम करती है। केबिन में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडास (ADAS) जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल है।
मिलता है कई पावरट्रेन के ऑप्शंस
किआ सेल्टोस में ग्राहकों को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (115bhp/144Nm), दूसरा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (160bhp/253 Nm) और तीसरा 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन (116bhp/250 Nm) है। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT, 6-स्पीड iMT, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और बेहद टॉर्की 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।
शानदार माइलेज और कीमत
माइलेज के मामले में भी सेल्टोस काफी बेहतरीन प्रदर्शन करती है। इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन करीब 17 किमी/लीटर, टर्बो-पेट्रोल लगभग 17.7 किमी/लीटर और 1.5-लीटर डीजल इंजन 20.7 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है। भारतीय मार्केट में किआ सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.90 लाख से शुरू होकर इसके टॉप-एंड ट्रिम्स (X-Line) के लिए 20.35 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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