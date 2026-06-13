Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रेटा की 'बहन' मानी जाने वाली ये SUV हो गई सस्ती, मिल रहा इतना फायदा; पिछले महीने 10597 लोगों ने खरीदा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

किआ मोटर्स के पोर्टफोलियो में जब से सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल आया है, इसकी डिमांड में भी गजब का इजाफा हुआ है। दरअसल, पिछले महीने इस SUV की 10,597 यूनिट बिकी थीं। ऐसे में कंपनी इस कार पर जून में शानदार डिस्काउंट भी दे रही है।

क्रेटा की 'बहन' मानी जाने वाली ये SUV हो गई सस्ती, मिल रहा इतना फायदा; पिछले महीने 10597 लोगों ने खरीदा
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Kia Seltosarrow

किआ इंडिया अपने पोर्टफोलियो मोस्ट सेलिंग सेल्टोस SUV पर जून में शानदार डिस्काउंट दे रही है। सेल्टोस पर इस महीने 40,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। कंपनी इस पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी ऑफर और 20,000 रुपए का स्क्रैपेज ऑफर दे रही है। इस मिड-साइज SUV में कम्फर्टेबल राइड के साथ-साथ अच्छी हैंडलिंग और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच है। ये कंपनी के लिए पिछले महीने महीने नंबर-1 मॉडल बनी हुई है। मई में इसकी 10,597 यूनिट बिकी थीं। सेल्टोस का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर और MG एस्टर से होता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
अभी ऑफर पाएं
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 75.8 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
BMW X7
BMW X7
₹ 1.26 - 1.33 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW X5
BMW X5
₹ 95.4 लाख - 1.11 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 60.55 - 63.5 लाख
अभी ऑफर पाएं

किआ सेल्टोस का डायमेंशन और डिजाइन
नई सेल्टोस SUV अब 95 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 15 mm ऊंची हो गई है। वहीं, इसका व्हीलबेस 80 mm बढ़ा दिया है। किआ ने बूट में 14-लीटर ज्यादा वॉल्यूम भी बताया है, क्योंकि ये एकदम नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसने भारत में एक बिल्कुल नई स्टाइलिंग फिलॉसफी भी पेश की है। साथ ही, पुराने मॉडल की तुलना में इसे और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 - 20.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 19.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 19.03 - 20.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 21.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इसके एक्सटीरियर का ओवरहॉल ग्राहकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। पुराने लुक को बेहतर बनाने के बजाय, कंपनी ने SUV के फेस को एक चंकी ग्रिल, एक लंबा बोनट कट और एक ज्यादा सीधी नोज के साथ फिर से बनाया है, जो विदेश में बिकने वाली टेल्यूराइड से उधार ली गई है। वर्टिकल DRL मॉड्यूल अब बाहर की ओर पुश किए गए हैं और स्टैक्ड इनर बीम के साथ C-शेप के क्लस्टर स्टांस को शार्प करते हैं।

पीछे की तरफ एक चौड़ा LED बार, रीप्रोफाइल्ड बंपर लाइन, चारों ओर नई सरफेसिंग और नए टर्न सिग्नल SUV को देखने में ज्यादा चौड़ा दिखाते हैं। नए 18-इंच के एलॉय व्हील, छोटे ओवरहैंग, रूफ रेल, रीडिजाइन किए गए मिरर और डुअल-पेन सनरूफ जैसे एलिमेंट इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। नए प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED फॉग लैंप, हिडन रियर वाइपर और ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल अन्य हाइलाइट्स हैं।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा के ग्राहकों को खींचने वाली 7-सीटर पर आई बड़ी छूट, ₹75000 सस्ती मिल रही

न्यू किआ सेल्टोस का इंटीरियर और फीचर्स
किआ ने पहले के सेगमेंटेड डैशबोर्ड को हटा दिया है और एक स्ट्रेच्ड सिंगल-पैनल कर्व्ड सेटअप पर स्विच किया है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर को एक ग्लास स्ट्रक्चर के नीचे मिलाता है। केबिन में अब सॉफ्ट मटीरियल, ज्यादा अपमार्केट टेक्सचर और बेहतर स्टिच लाइन्स हैं। GT लाइन ट्रिम में टू-टोन ट्रीटमेंट, नए AC कंट्रोल, मेटल पैडल, टॉगल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा साफ स्टोरेज एरिया मिलते हैं।

नई सेल्टोस में साइरोस जैसा 30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है और स्टीयरिंग व्हील EV6 जैसी डिजाइन थीम मिलती है। कलर पैलेट में नए रेड और ग्रे शेड्स के साथ 10 सिंगल-टोन ऑप्शन हैं, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर के साथ पेयर किया गया है। वेलकम सीट फंक्शन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लम्बर सपोर्ट और मेमोरी के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पीछे के लिए सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों रो में टाइप-C पोर्ट और एक 8-स्पीकर बोस सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं।

ये भी पढ़ें:न्यू जेन i20 के लॉन्च से पहले फोटो लीक, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा

कार में पीछे की तरफ तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक रिक्लाइनिंग बेंच और 60:40 स्प्लिट कॉन्फिगरेशन है, जबकि एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी है। खास सेफ्टी टेक में 24 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। जिनमें 6 एयरबैग, ESP, TCS और ADAS लेवल 2 फंक्शन शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, स्मार्ट-की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और किआ कनेक्ट 2.0 शामिल हैं, जिसमें अब रिमोट ऑपरेशन से लेकर लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स तक 91 कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। यह कन्फर्म हो गया है कि यह HTE, HTK, HTX और GTX ट्रिम्स में उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:किआ की नंबर-1 सोनेट एक झटके में हो गई ₹45000 सस्ती! 30 जून तक इतने में मिलेगी

किआ सेल्टोस का इंजन और पावरट्रेन
दूसरी तरफ, पावरट्रेन के ऑप्शन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5 NA पेट्रोल (115 PS/144 Nm), 1.5 टर्बो-पेट्रोल (160 PS/253 Nm) और 1.5 डीजल (116 PS / 250 Nm) इंजन बिना किसी बड़े बदलाव के मिलते रहेंगे। ये मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स – iMT, IVT और AT के साथ आते हैं। विदेशी वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव और 1.6-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Chakia Kia Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।