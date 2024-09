महंगी हुई हुंडई क्रेटा को टक्कर देने वाली ये धांसू SUV, सीधे इतने हजार बढ़ी कीमत; शोरूम जाने से पहले देख लें

बिल्कुल नए अवतार में आया किआ सोनेट का ये कमाल वैरिएंट, ठूंस-ठूंसकर भर दिए फीचर

कितनी बढ़ी कीमत?

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को 11 वैरिएंट्स में पेश किया जाता है, जिनमें HTE, HTK, HTK Plus, HTX, Gravity, HTX Plus, GTX, GTX Plus (S), X-Line (S), GTX Plus और X-Line शामिल हैं। जहां तक प्राइस हाइक की बात है, तो कारवाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक HTK, HTK Plus, HTX, HTX Plus, GTX और X-Line जैसे वैरिएंट की कीमत में 8,000 रुपये की कीमत वृद्धि हुई है। पेट्रोल वैरिएंट की शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, डीजल वैरिएंट में 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है।