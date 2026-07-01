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Kia Seltos के नए दो नए वेरिएंट लॉन्च, ADAS F+ के साथ मिलेंगे कई धाकड़ फीचर

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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किआ सेल्टॉस के दो नए वेरिएंट - GTX (O) and X-Line (O) लॉन्च हो गए हैं। नए वेरिएंट्स के साथ कंपनी सेल्टॉस में ADAS F+ ऑफर कर रही है, जो 28 अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kia Seltos के नए दो नए वेरिएंट लॉन्च, ADAS F+ के साथ मिलेंगे कई धाकड़ फीचर
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Kia Seltos खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने भारत में सेल्टॉस के दो नए वेरिएंट - GTX (O) and X-Line (O) को लॉन्च कर दिया है। इन नए वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत 21.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये नए वेरिएंट अब सेल्टॉस रेंज के टॉप वेरिएंट हो गए हैं। नए वेरिएंट्स के साथ कंपनी सेल्टॉस में ADAS F+ ऑफर कर रही है, जो 28 अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा भी नए वेरिएंट्स में बहुत कुछ खास है। आइए जानते हैं डीटेल।

जंक्शन क्रॉसिंग कोलिजन अवॉइडेंस जैसे शानदार फीचर

सेल्टॉस के नए वेरिएंट्स में ऑफर किया जा रहा ADAS सिस्टम काफी अडवांस्ड है और यह 28 अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स के साथ सेफ्टी को बढ़ाता है। नए ADAS F+ पैकेज में कई नए फीचर्स हैं, जिनमें जंक्शन क्रॉसिंग कोलिजन अवॉइडेंस, लेन चेंज साइड कोलिजन अलर्ट, लेन चेंज ऑनकमिंग कोलिजन अलर्ट, इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट और हाईवे ड्राइविंग असिस्ट शामिल है। इसके अलावा पहले की तरह फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीपिंग असिस्ट जैसी फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं।

कनेक्टेड कार नैविगेशन कॉकपिट से लैस

सेफ्टी के अलावा कंपनी ने दोनों नए वेरिएंट्स में कई प्रीमियम फीचर्स भी ऐड किए हैं। इनमें कनेक्टेड कार नैविगेशन कॉकपिट दिया गया है, जो सेलेक्टेड इंडियन लैंग्वेजेज में वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है। इसके साथ इनमें डिजिटल की, विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट होने वाला हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), AQI डिस्प्ले वाला स्मार्ट एयर प्यूरीफायर और फ्रंट के साथ रियर डैशकैम भी दिए गए हैं। इन डैशकैम को मोबाइल ऐप के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है।

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85 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर

नई सेल्टॉस में रेन सेंसिंग वाइपर, चारों पावर विंडो के लिए वन-टच ऑटो अप/डाउन फीचर और सेफ्टी फंक्शन भी मिलता है। इसके अलावा इसमें Kia Connect 2.0 दिया गया है, जो 85 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर के साथ आता है। इन नए अपडेट्स के बाद सेल्टॉस अपने सेगमेंट में ग्रैंड विटारा, अर्बन क्रूजर हाइराइडर, विक्टोरिस, क्रेटा, सिएरा, डस्टर और एलिवेट जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देगी।

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कई सारे इंजन ऑप्शन

इंजन ऑप्शन्स की बात करें, तो सेल्टॉस में पहले की तरह तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115hp की पावर जनरेट करता है। दूसरा ऑप्शन 1.5-लीटर डीजल इंजन का है, जो 116hp की पावर देता है। वहीं, सबसे दमदार ऑप्शन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 160hp की पावर ऑफर करता है।

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ट्रांसमिशन ऑप्शन भी पहले जैसे ही हैं। पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दे रही है। डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक का ऑप्शन उपलब्ध है। वहीं, टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा रहा है।

(Photo: Car HP)

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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