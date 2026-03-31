हेड-अप डिस्प्ले, डैशकैम, 5-स्टार सेफ्टी; कई शानदार फीचर्स के साथ इस SUV में मिलेंगे 2 नए वैरिएंट

किआ इंडिया का पोर्टफोलियो अब काफी बड़ा हो चुका है। हालांकि, कंपनी ने भारतीय बाजार में सेल्टोस के साथ कदम रखा था। इस SUV को 2019 में लॉन्च किया गया था। सेल्टोस ने लॉन्च के बाद से देश के अंदर कई माइल स्टोन सेट किए हैं।

किआ इंडिया का पोर्टफोलियो अब काफी बड़ा हो चुका है। हालांकि, कंपनी ने भारतीय बाजार में सेल्टोस के साथ कदम रखा था। इस SUV को 2019 में लॉन्च किया गया था। सेल्टोस ने लॉन्च के बाद से देश के अंदर कई माइल स्टोन सेट किए हैं। 2026 में इस SUV को सेकेंड जनरेशन अपडेट मिल चुका है। ये देश के अंदर 6 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। इसके ICE सेगमेंट में टॉप BNCAP सेफ्टी रेटिंग हासिल की। ​​अब उम्मीद इस बात की है कि कंपनी सेल्टोस में कुछ नए फीचर्स और वैरिएंट भी जोड़ेगी। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

सेल्टोस GTX और X-Line ट्रिम्स की डिटेल खबरों के मुताबिक, सेल्टोस के GTX और X-Line ट्रिम्स में नए वैरिएंट जोड़े जाएंगे। ये GTX (O) और X-Line (O) होंगे, जिनमें कुछ ऑप्शनल फीचर्स मिलेंगे। इन फीचर्स में से एक हेड-अप डिस्प्ले हो सकता है, जो सीट मेमोरी फंक्शन और डैशकैम के साथ इंटीग्रेटेड होगा। वहीं, डैशकैम को डीलर द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। जब किआ ने पिछले साल नई-जनरेशन सेल्टोस को पेश किया था, तो उसने हेड-अप डिस्प्ले (HUD) दिए जाने का जिक्र किया था। हालांकि, यह फीचर अभी भारत में बिकने वाली सेल्टोस के किसी भी वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है।

खास बात ये है कि सेल्टोस का सिस्टर मॉडल हुंडई क्रेटा में भी अभी HUD नहीं मिलता। सेल्टोस के पिछले मॉडल में पहले हेड-अप डिस्प्ले उपलब्ध था। यह 8-इंच का HUD था, जो खास तौर से X-Line ट्रिम के साथ दिया जाता था। नई सेल्टोस के वैरिएंट में एक और नया फीचर डैशबोर्ड कैमरा हो सकता है। यह फीचर भी सेल्टोस के पिछले मॉडल में मिलता था।

कंपनी इन फीचर्स को ऑप्शनल देगी, ताकि किआ के ग्राहकों के लिए वैरिएंट सिलेक्ट की प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। GTX (O) और X-Line (O) वैरिएंट की कीमत मौजूदा GTX और X-Line वैरिएंट की तुलना में थोड़ी ज्यादा होगी। हालांकि, सेल्टोस के ये नए वैरिएंट ADAS से लैस वैरिएंट की तुलना में सस्ते ही होंगे। यह देखना बाकी है कि क्या कंपनी GTX (O) (A) और X-Line (O) (A) ट्रिम्स भी पेश करेगी? अगर ऐसा होता है तो ये नई-जनरेशन सेल्टोस के नए टॉप ट्रिम्स के तौर पर सामने आएंगे।

लोअर वैरिएंट के अलावा, नई सेल्टोस के GTX वैरिएंट में कई एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए गए हैं। इसके एक्सटीरियर में आइस क्यूब LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, R18 क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स, नियॉन ब्रेक कैलिपर्स और ऑटो रिवर्स ORVMs शामिल हैं। वहीं, इंटीरियर में 10-वे एडजस्ट होने वाली पावर्ड ड्राइवर सीट शामिल है, जिसमें पावर लम्बर सपोर्ट, इंटीग्रेटेड मेमोरी सिस्टम (ड्राइवर सीट और ORVMs), ड्राइवर सीट वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन और रिलैक्सेशन पावर ड्राइव सीट (मेमोरी के साथ वन टच) शामिल हैं।

सेल्टोस X-Line ट्रिम कॉस्मेटिक चेंजेस पर फोकस करता है। इसकी खासियतों में ब्लैक कलर के 18-इंच के एलॉय व्हील्स, आगे और पीछे मजबूत स्किड प्लेट्स, साइड डोर गार्निश, सैटिन मेटल एक्सेंट के साथ दो-टोन वाले इंटीरियर और दो-टोन वाली लेदरेट सीटें शामिल हैं। सेल्टोस X-Line में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट और ऑरोरा ब्लैक पर्ल एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये सभी खूबियां आने वाले GTX (O) और X-Line (O) वैरिएंट में उपलब्ध होंगी।