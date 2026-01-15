डीलरशिप पर पहुंचने लगा किआ सेल्टोस का ये गजब वैरिएंट, एंट्री मॉडल से भी तगड़े फीचर मिलेंगे
किआ इंडिया ने इसी महीने भारतीय बाजार में नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। अब कंपनी का HTE (O) वैरिएंट स्थानीय डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गया है। यह वैरिएंट बेस HTE से ऊपर पोजिशन किया गया है और इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
एक्सटीरियर में क्या है खास?
डीलरशिप पर दिखी किआ सेल्टोस HTE (O) (Kia Seltos HTE (O) को ग्लेशियर व्हाइट पियर्ल (Glacier White Pearl) कलर में देखा गया है, जो सेल्टोस (Seltos) के 12 कलर ऑप्शन्स में से एक है। इस लोअर-स्पेक वैरिएंट में भी कंपनी ने लुक से कोई समझौता नहीं किया है।
प्रमुख एक्सटीरियर फीचर्स
प्रमुख एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलैम्प्स और DRLs, LED टेललैम्प्स और रियर LED लाइट बार, 16-इंच स्टाइल्ड स्टील व्हील्स, फ्लश-फिटिंग मैनुअल डोर हैंडल्स, ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स ऑफर किया गया है। HTE (O) वैरिएंट रोड पर प्रीमियम SUV जैसा ही फील मिलता है।
केबिन में मिलते हैं सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स
HTE (O) वैरिएंट का केबिन इस प्राइस सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव है। यहां टेक्नोलॉजी और कंफर्ट दोनों का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। इंटीरियर हाइलाइट्स की बात करें इसमें ड्यूल 10.25-इंच डिजिटल स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्राएड ऑटो (Android Auto), चार टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स, ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (Auto Hold के साथ), पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs दिए गए हैं। इतने फीचर्स आमतौर पर ऊंचे वैरिएंट्स में ही देखने को मिलते हैं।
इंजन ऑप्शन्स और ट्रांसमिशन
नई किआ सेल्टोस HTE (O) (Kia Seltos HTE (O)) वैरिएंट को तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जिससे ग्राहकों को भरपूर चॉइस मिलती है। इंजन विकल्प की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन्स की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और 6-स्पीड iMT ऑप्शन मिलता है।
कीमत कितनी है?
किआ सेल्टोस HTE (O) वैरिएंट की कीमतें इंजन और गियरबॉक्स के अनुसार 12.09 लाख से शुरू होती और और 14.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
क्या HTE (O) सही चॉइस है?
अगर आप बेस वेरिएंट से थोड़ा ज्यादा फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो किआ सेल्टोस HTE (O) (Kia Seltos HTE (O)) एक स्मार्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें प्रीमियम लुक, एडवांस टेक्नोलॉजी और कई इंजन ऑप्शन्स मिलते हैं, जो इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाते हैं।
