खुशखबरी: ₹85000 रुपये तक सस्ती मिल रही क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV; अब खरीदने की मचेगी लूट!

इस दिवाली नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, किआ अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी सेल्टोस पर अक्टूबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है।

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी इस दिवाली नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, किआ अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी सेल्टोस पर अक्टूबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान किआ सेल्टोस (Kia Seltos) खरीदने पर ग्राहकों को 85,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में 30,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं किआ सेल्टोस के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

इतनी है एसयूवी की कीमत किआ सेल्टोस में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में किआ सेल्टोस को कुल 9 वैरिएंट में उपलब्ध है। बता दें कि एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये है।

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन पावरट्रेन के तौर पर किआ सेल्टोस में 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरिटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 115bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन भी मौजूद है जो 160bhp की अधिकतम पावर और 253Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 116bhp की अधिकतम पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मार्केट में किआ सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी से होता है।