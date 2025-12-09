इंतजार खत्म! कल पूरी दुनिया के सामने आएगी किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप: किआ अपनी पॉपुलर SUV सेल्टोस का 2026 मॉडल कल यानी 10 दिसंबर को पेश करने जा रही है। इस बार किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) पहले से ज्यादा एग्रेसिव और बोल्ड डिजाइन के साथ आएगी।

किआ अपनी पॉपुलर SUV सेल्टोस का 2026 मॉडल कल यानी 10 दिसंबर को पेश करने जा रही है। बता दें कि डेब्यू से पहले कंपनी कई टीजर जारी कर चुकी है। इससे साफ दिखता है कि किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) पहले से ज्यादा एग्रेसिव और बोल्ड डिजाइन के साथ आएगी। किआ की नई डिजाइन फिलॉसफी के हिसाब से SUV का फ्रंट ज्यादा चौड़ा, दमदार और प्रीमियम दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि अंदर भी काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं नई किआ सेल्टोस में होने वाले जरूरी बदलावों के बारे में विस्तार से।

मिलेगा नया लुक और फीचर्स किआ सेल्टोस भारत में ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही है। साल 2019 में लॉन्च हुई यह कंपनी की पहली कार थी और तभी से यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अब 2026 मॉडल के जरिए किआ का लक्ष्य इस सेगमेंट में और बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने का है। कंपनी इस बार सेल्टोस को सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट देकर नहीं छोड़ रही, बल्कि इसे पूरी तरह नेक्स्ट-लेवल लुक और फीचर्स के साथ पेश करने वाली है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन की बात करें तो नया 2026 किआ सेल्टोस ज्यादा शार्प लाइन्स, दमदार ग्रिल और मॉडर्न LED एलिमेंट्स के साथ आएगा। इसमें ट्विन-पीस LED DRL, नए फॉग-लैंप सराउंड्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रीडिज़ाइन्ड बंपर्स, बड़े LED टेल-लाइट्स, और टेलगेट पर फुल-विथ LED लाइट बार शामिल होंगे। इसके अलावा, रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटेना, डायनैमिक टर्न इंडिकेटर्स और नई पेंट स्कीम भी देखने को मिलेगी।

दमदार होगा इंटीरियर इंटीरियर में भी इस बार बड़ा ओवरहॉल देखने को मिलेगा। स्पाइ शॉट्स से पता चला है कि GT Line वैरिएंट में डुअल-टोन केबिन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, और दो बड़े पैनोरमिक कर्व्ड स्क्रीन मिलेंगी। इनमें एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए होगी। इसके अलावा, नया HVAC पैनल, टेक्सचर्ड मटेरियल, थोड़ा बड़ा स्टोरेज स्पेस और पैडल्स पर मेटल फिनिश के साथ केबिन को स्पोर्टी लुक दिया गया है।