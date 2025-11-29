टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई किआ सेल्टोस, जल्द होगी इंडिया में एंट्री; जानिए कितनी बदलेगी SUV
किआ अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) में बाहर और अंदर दोनों तरफ बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे।
किआ अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) में बाहर और अंदर दोनों तरफ बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। भारत और विदेश में इसके टेस्ट म्यूल लगातार देखे जा रहे हैं। हालिया स्पाई शॉट्स साउथ कोरिया से आए हैं जहां नई सेल्टोस को इमीशन टेस्टिंग से गुजरते हुए देखा गया। टेस्ट कार के एग्जॉस्ट में एक बड़ी पाइप लगी हुई थी और बूट में टेस्टिंग का पूरा सेटअप नजर आया। इंडिया की तरह कोरिया में भी रियल-टाइम ड्राइविंग इमीशन टेस्टिंग के कड़े नियम लागू होते हैं। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, भारत में इसकी डेब्यू डेट 10 दिसंबर तय मानी जा रही है।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
नई सेल्टोस में स्पेस बढ़ने के पूरे आसार हैं। नई जनरेशन में बॉक्सी और ज्यादा अपराइट प्रोफाइल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हेडलाइट, टेललाइट और बंपर डिजाइन में भी बदलाव होंगे। नए अलॉय व्हील्स और कुछ नए कलर ऑप्शंस के आने की भी उम्मीद है। हालांकि रूफ रेल्स और ORVM मौजूदा मॉडल जैसे ही दिखते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 20.49 लाख
Renault Bigster
₹ 13 - 18 लाख
MG Astor
₹ 11.48 - 17.73 लाख
Honda Elevate
₹ 11 - 16.67 लाख
इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव
इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई सेल्टोस में 30-इंच Trinity डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इस सेटअप में दो 12.3-इंच स्क्रीन और 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन शामिल होगा। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स में भी अपग्रेड देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के लिहाज से Level-2 ADAS पैकेज में नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जिससे ड्राइविंग और सेफ होगी।
हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस
पावरट्रेन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉडल में हाइब्रिड ऑप्शन मिलेगा। बस इतना बदलाव हो सकता है कि डीजल वैरिएंट में नया 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाए। हालांकि, कंपनी ने इसे ऑफिशियल तौर पर अभी कन्फर्म नहीं किया है। लॉन्च के बाद नई सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइडर, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा और नई रेनॉल्ट डस्टर जैसी एसयूवी से होगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।