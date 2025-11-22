टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई किआ सेल्टोस, रोड प्रेजेंस होगा ज्यादा दमदार; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप: किआ अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी सेल्टोस को मार्केट में नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) लगातार भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आ रही है।

Sat, 22 Nov 2025 11:19 AM

किआ अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी सेल्टोस को मार्केट में नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) लगातार भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आ रही है। बता दें कि 10 दिसंबर को होने वाले इसके ग्लोबल अनवील से पहले एक बार फिर कैमूफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल की तस्वीरें सामने आई हैं। मौजूदा मॉडल की तुलना में आने वाली नई सेल्टोस का रोड प्रेजेंस कहीं ज्यादा दमदार होने वाला है। कंपनी ने इसे ज्यादा बोल्ड एक्सटीरियर, बड़े साइज और ऑफबीट डिजाइन एलिमेंट्स के साथ तैयार किया है।

डाइमेंशन में भी होगा बदलाव स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि नई सेल्टोस में फ्रंट सेक्शन पहले से ज्यादा सीधा और ऊंचा होगा जिससे इसका इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग लगेगा। इसमें बॉक्सी ग्रिल, स्क्वायर शेप हेडलैंप्स, वर्टिकल DRLs और बड़ा स्किड प्लेट शामिल किया गया है जो इसके टफ और स्पोर्टी लुक को और बढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि यह मॉडल मौजूदा सेल्टोस से 100 mm ज्यादा लंबी होगी। साइड प्रोफाइल देखकर लगता है कि व्हीलबेस और रियर ओवरहैंग को बढ़ाया गया है जिससे पिछली सीट का लेगरूम-नीरूम और बूट स्पेस दोनों में बढ़ोतरी होगी।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन रियर लुक की बात करें तो नई सेल्टोस का पिछला हिस्सा भी काफी बदला हुआ होगा। इसमें Kia EV5 से इंस्पायर्ड नए वर्टिकल टेल लैंप्स दिए जाएंगे जिन्हें एक लाइट स्ट्रिप के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे पीछे से देखने पर भी यह काफी प्रीमियम लगेगी। इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल, स्टियरिंग से लेकर सीटों तक सब कुछ री-डिजाइन किया जाएगा। टेक-लवर ग्राहकों के लिए कंपनी इसमें ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले दे सकती है जिसमें 12.3-इंच HD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5-इंच HVAC स्क्रीन और 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन एकसाथ इंटीग्रेटेड होंगी।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन दूसरी ओर ग्राहकों को एसयूवी में पावर टेलगेट, डुअल वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और एंबियंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलने की संभावना है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो कंपनी मौजूदा मॉडल के ही 1.5L NA पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L टर्बो डीजल इंजन जारी रख सकती है। गियरबॉक्स में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा।