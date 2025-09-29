kia seltos facelift spotted again during testing set to launch soon in india टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई किआ सेल्टोस, जल्द होगी भारत में लॉन्च; कितनी बदल जाएगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
kia seltos facelift spotted again during testing set to launch soon in india

किआ मोटर्स की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार मिली झलक से साफ है कि कंपनी इसमें बड़ा डिजाइन अपडेट देने वाली है। नई सेल्टोस में पहले से ज्यादा आक्रामक फ्रंट लुक देखने को मिलेगा।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 05:09 PM
Kia Seltosarrow

किआ मोटर्स की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार मिली झलक से साफ है कि कंपनी इसमें बड़ा डिजाइन अपडेट देने वाली है। नई सेल्टोस में पहले से ज्यादा आक्रामक फ्रंट लुक देखने को मिलेगा जिसमें नई ग्रिल, वर्टिकल LED डीआरएल और स्टैक्ड हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, ट्राएंगल-शेप रियर क्वार्टर ग्लास और नए बंपर भी नजर आए हैं। खासकर रियर प्रोफाइल में C-शेप LED टेललाइट्स और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसे और भी मॉडर्न बनाते हैं।

धांसू होगा एसयूवी का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो असली बदलाव कैबिन में नजर आने वाले हैं। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, नेक्स्ट-जेन सेल्टोस में नया डैशबोर्ड लेआउट, प्रीमियम मैटेरियल और टेक्सचर मिल सकते हैं। साथ ही बड़ी टचस्क्रीन और फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। फीचर्स लिस्ट में वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, पावर्ड ड्राइवर सीट विद मेमोरी, पैनोरमिक सनरूफ, एंबियंट लाइटिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स और 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

जहां तक इंजन ऑप्शंस की बात है तो मौजूदा 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L डीजल और 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रहने वाले हैं। हालांकि, चर्चा है कि आगे चलकर कंपनी हाइब्रिड पावरट्रेन भी ला सकती है। कुछ मार्केट्स में ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट भी पेश किया जा सकता है लेकिन भारत में इसकी संभावना अभी साफ नहीं है। ऐसे में कार लवर्स के लिए नेक्स्ट-जेन सेल्टोस एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है नई सेल्टोस साल 2025 के लास्ट या 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।

Kia Seltos Kia Cars Auto News Hindi

