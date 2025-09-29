टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई किआ सेल्टोस, जल्द होगी भारत में लॉन्च; कितनी बदल जाएगी SUV

किआ मोटर्स की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार मिली झलक से साफ है कि कंपनी इसमें बड़ा डिजाइन अपडेट देने वाली है। नई सेल्टोस में पहले से ज्यादा आक्रामक फ्रंट लुक देखने को मिलेगा।

किआ मोटर्स की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार मिली झलक से साफ है कि कंपनी इसमें बड़ा डिजाइन अपडेट देने वाली है। नई सेल्टोस में पहले से ज्यादा आक्रामक फ्रंट लुक देखने को मिलेगा जिसमें नई ग्रिल, वर्टिकल LED डीआरएल और स्टैक्ड हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, ट्राएंगल-शेप रियर क्वार्टर ग्लास और नए बंपर भी नजर आए हैं। खासकर रियर प्रोफाइल में C-शेप LED टेललाइट्स और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसे और भी मॉडर्न बनाते हैं।

धांसू होगा एसयूवी का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो असली बदलाव कैबिन में नजर आने वाले हैं। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, नेक्स्ट-जेन सेल्टोस में नया डैशबोर्ड लेआउट, प्रीमियम मैटेरियल और टेक्सचर मिल सकते हैं। साथ ही बड़ी टचस्क्रीन और फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। फीचर्स लिस्ट में वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, पावर्ड ड्राइवर सीट विद मेमोरी, पैनोरमिक सनरूफ, एंबियंट लाइटिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स और 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे।