टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई किआ सेल्टोस, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

किआ इंडिया अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को न्यू जेनरेशन मॉडल में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी ने साल 2019 में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) के साथ भारत में कदम रखा था।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 12:02 PM
Kia Seltosarrow

किआ इंडिया अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को न्यू जेनरेशन मॉडल में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 2019 में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) के साथ भारत में कदम रखा था। तब से यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की टॉप पसंद बनी हुई है। अब इसके नेक्स्ट-जेन मॉडल की झलक लगातार टेस्टिंग के दौरान सामने आ रही है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में इसे नए मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स और बिल्कुल अलग बॉक्सी डिजाइन के साथ देखा गया है। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

नई सेल्टोस का डिजाइन काफी बोल्ड और दमदार नजर आ रहा है। फ्लैट बोनट, स्ट्रेट प्रोफाइल, नए ORVMs, रूफ रेल्स और मोटी व्हील आर्च क्लैडिंग इसे और भी मस्कुलर लुक देते हैं। फ्रंट में बड़ा ग्रिल, नया LED DRL सिग्नेचर और अपडेटेड हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे।

धांसू होगा कार का केबिन

एसयूवी के केबिन में Trinity Panoramic Display दिया जाएगा जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बीच में 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन शामिल होगा। वहीं, एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 6-एयरबैग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और डिजिटल की जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

कार में पावरट्रेन के तौर पर मौजूदा 1.5L NA पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन ही मौजूद रहेंगे। बाद में कंपनी इसके हाइब्रिड वर्जन की भी पेशकश कर सकती है। कुल मिलाकर नई किआ सेल्टोस का डिजाइन और फीचर्स इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक बनाने वाले हैं। इसके ऑफिशियल डेब्यू की संभावना नवंबर, 2025 में है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

