ग्लोबल डेब्यू से पहले नई किआ सेल्टोस के इंटीरियर से उठ गया पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
किआ की नई-जेनरेशन सेल्टोस अपने ग्लोबल डेब्यू से सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर है। अब लॉन्च से पहले इसके इंटीरियर की तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। बता दें कि आगामी 10 दिसंबर को एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है।
किआ की नई-जेनरेशन सेल्टोस अपने ग्लोबल डेब्यू से सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर है। अब लॉन्च से पहले इसके इंटीरियर की तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। बता दें कि आगामी 10 दिसंबर को एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। इस प्रीमियर से पहले सामने आई स्पाई इमेजेस ने एसयूवी के केबिन का सबसे साफ और डिटेल्ड लुक दिखा दिया है। तस्वीरों में दिख रहा GT Line वैरिएंट डुअल-टोन ब्लैक-एंड-क्रीम थीम में नजर आता है। आइए जानते हैं किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट के संभावित फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा रहेगी एक्सटीरियर
सबसे बड़ा अपडेट है इसका नया कनेक्टेड डिस्प्ले सेटअप जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक ही पैनल में जुड़े हुए हैं। यह लेआउट उसी डिजाइन फिलॉस्फी का हिस्सा है जो किआ साइरोस और ब्रांड की नई-जेनरेशन कारों में देखने को मिलती है। इसके साथ ही केबिन में एंबियंट लाइट स्ट्रिप, मेटल-फिनिश पैडल, नया सेंटर कंसोल और बड़े स्टोरेज स्पेस जैसे अपडेट देखने को मिलते हैं।
पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव
भारतीय मार्केट में आने वाली नई सेल्टोस के इंजन ऑप्शंस में बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें 1.5 NA पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल शामिल रहेगा। हालांकि, कंपनी डीजल वैरिएंट में बड़ा मैकेनिकल बदलाव कर सकती है। इंटरनेशनल वर्जन में 141bhp और 265Nm वाला 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन भी दिया जाएगा।
दमदार होंगे फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो नई सेल्टोस में ADAS लेवल-2 का और भी एडवांस वर्जन मिलेगा जिसमें बेहतर सेंसर, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और ज्यादा एक्टिव सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे। भारतीय मार्केट में एसयूवी का मुकाबला क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, टाइगुन, कुशाक और टाटा सिएरा जैसी एसयूवी से होगा। हालांकि, इसकी कीमत को लेकर ज्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
(फोटो क्रेडिट-rushlane)
