Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़kia seltos facelift gets its first official teaser release ahead of its december 10 debut
डेब्यू से ठीक पहले पहली बार जारी हुआ नई किआ सेल्टोस का टीजर, डिजाइन से उठ गया पर्दा

डेब्यू से ठीक पहले पहली बार जारी हुआ नई किआ सेल्टोस का टीजर, डिजाइन से उठ गया पर्दा

संक्षेप:

किआ ने अपनी सेकंड-जनरेशन सेल्टोस के ग्लोबल लॉन्च का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बता दें कि किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) 10 दिसंबर को ग्लोबल डेब्यू करेगी।

Mon, 1 Dec 2025 01:09 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Kia Seltos 2026arrow

किआ ने अपनी सेकंड-जनरेशन सेल्टोस के ग्लोबल लॉन्च का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बता दें कि किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) 10 दिसंबर को ग्लोबल डेब्यू करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर पहले टीजर इमेजेस जारी किए हैं जो SUV के नए डिजाइन की झलक देते हैं। तस्वीरों में नई LED हेडलैम्प्स, ज्यादा स्कल्पटेड बोनट, क्लीन और ऊपरी बॉडी प्रोफाइल साफ नजर आ रही है। टेल-लैम्प्स का नया डिजाइन, कनेक्टेड लाइट बार, मजबूत बंपर और नए एलॉय व्हील्स SUV को और दमदार लुक देते हैं। नए डिजाइन से यह पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा, शार्प और प्रीमियम दिखता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं

बढ़ सकता है डाइमेंशन

स्पाई शॉट्स और टीजर के अनुसार नई सेल्टोस की लंबाई और चौड़ाई बढ़ सकती है। वर्तमान मॉडल 4,365 mm लंबा और 1,800 mm चौड़ा है। नए वर्जन में लेगरूम और शोल्डर स्पेस बढ़ने की संभावना है। इससे अंदर की जगह और यात्रियों की कम्फर्ट बढ़ेगी। एसयूवी का स्टांस भी ज्यादा मजबूत और एग्रेसिव दिखेगा जिससे रोड प्रजेंस और प्रीमियम फील मिलेगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026

₹ 12 - 21 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

केबिन में भी बड़े बदलाव

केबिन में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। नई सेल्टोस में रिफ्रेश्ड डैशबोर्ड, नए अपहोल्स्ट्री और फीचर्स मिल सकते हैं। एसयूवी में कर्व्ड ट्विन-स्क्रीन सेटअप की संभावना है जिसमें 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर दिया जा सकता है।

भारत में कब होगी लॉन्च

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। एसयूवी में मौजूदा 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल बरकरार रहेगा। डीजल वर्जन में नया 7-स्पीड ऑटोमैटिक मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल लेवल पर नई सेल्टेस में हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी आएगा। भारत में लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Kia Seltos Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।