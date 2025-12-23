सेल्टोस हुई टैक्स फ्री! 31 दिसंबर तक खरीदने पर ₹2 लाख से ज्यादा बचेंगे, बस इतने में मिल रहा बेस मॉडल
कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से CSD पर मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, किआ सेल्टोस की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 8.81 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.80 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर सेल्टोस पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बच रहा है।
नया GST आने से कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में भारी कटौती हुई है। कारों की एंट्री से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी को खरीदना सस्ता हुआ है। ऐसे में कारों की एक्स-शोरूम कीमतें कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 18% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। हालांकि, कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से यहां मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, किआ सेल्टोस की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 8.81 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.80 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर सेल्टोस पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बच रहा है।
कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।
|किआ सेल्टोस की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|CSD
|सेल्टोस एचटीई पेट्रोल मैनुअल
|8.81 लाख
|सेल्टोस HTK पेट्रोल मैनुअल
|9.98 लाख
|सेल्टोस HTK ऑप्शन पेट्रोल मैनुअल
|10.41 लाख
|सेल्टोस HTX पेट्रोल मैनुअल
|12.71 लाख
|सेल्टोस सीआरडीआई वीजीटी एचटीई ऑप्शन मैनुअल
|10.42 लाख
|सेल्टोस सीआरडीआई वीजीटी एचटीके ऑप्शन मैनुअल
|11.93 लाख
|सेल्टोस सीआरडीआई वीजीटी एचटीके प्लस ऑप्शन मैनुअल
|13.13 लाख
|सेल्टोस सीआरडीआई वीजीटी एचटीएक्स ऑप्शन मैनुअल
|15.10 लाख
|सेल्टोस सीआरडीआई वीजीटी एचटीएक्स डीजल मैनुअल
|14.13 लाख
|सेल्टोस जीटीएक्स प्लस ऑटोमैटिक (टीसी)
|16.43 लाख
जनवरी में लॉन्च होगा सेल्टोस का नया मॉडल
न्यू किआ सेल्टोस का डायमेंशन और डिजाइन
नई सेल्टोस SUV अब 95 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 15 mm ऊंची हो गई है। वहीं, इसका व्हीलबेस 80 mm बढ़ा दिया है। किआ ने बूट में 14-लीटर ज्यादा वॉल्यूम भी बताया है, क्योंकि ये एकदम नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसने भारत में एक बिल्कुल नई स्टाइलिंग फिलॉसफी भी पेश की है। साथ ही, पुराने मॉडल की तुलना में इसे और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं।
इसके एक्सटीरियर का ओवरहॉल ग्राहकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। पुराने लुक को बेहतर बनाने के बजाय, कंपनी ने SUV के फेस को एक चंकी ग्रिल, एक लंबा बोनट कट और एक ज्यादा सीधी नोज के साथ फिर से बनाया है, जो विदेश में बिकने वाली टेल्यूराइड से उधार ली गई है। वर्टिकल DRL मॉड्यूल अब बाहर की ओर पुश किए गए हैं और स्टैक्ड इनर बीम के साथ C-शेप के क्लस्टर स्टांस को शार्प करते हैं।
पीछे की तरफ एक चौड़ा LED बार, रीप्रोफाइल्ड बंपर लाइन, चारों ओर नई सरफेसिंग और नए टर्न सिग्नल SUV को देखने में ज्यादा चौड़ा दिखाते हैं। नए 18-इंच के एलॉय व्हील, छोटे ओवरहैंग, रूफ रेल, रीडिजाइन किए गए मिरर और डुअल-पेन सनरूफ जैसे एलिमेंट इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। नए प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED फॉग लैंप, हिडन रियर वाइपर और ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल अन्य हाइलाइट्स हैं।
न्यू किआ सेल्टोस का इंटीरियर और फीचर्स
किआ ने पहले के सेगमेंटेड डैशबोर्ड को हटा दिया है और एक स्ट्रेच्ड सिंगल-पैनल कर्व्ड सेटअप पर स्विच किया है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर को एक ग्लास स्ट्रक्चर के नीचे मिलाता है। केबिन में अब सॉफ्ट मटीरियल, ज्यादा अपमार्केट टेक्सचर और बेहतर स्टिच लाइन्स हैं। GT लाइन ट्रिम में टू-टोन ट्रीटमेंट, नए AC कंट्रोल, मेटल पैडल, टॉगल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा साफ स्टोरेज एरिया मिलते हैं।
नई सेल्टोस में साइरोस जैसा 30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है और स्टीयरिंग व्हील EV6 जैसी डिजाइन थीम मिलती है। कलर पैलेट में नए रेड और ग्रे शेड्स के साथ 10 सिंगल-टोन ऑप्शन हैं, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर के साथ पेयर किया गया है। वेलकम सीट फंक्शन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लम्बर सपोर्ट और मेमोरी के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पीछे के लिए सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों रो में टाइप-C पोर्ट और एक 8-स्पीकर बोस सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं।
कार में पीछे की तरफ तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक रिक्लाइनिंग बेंच और 60:40 स्प्लिट कॉन्फिगरेशन है, जबकि एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी है। खास सेफ्टी टेक में 24 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। जिनमें 6 एयरबैग, ESP, TCS और ADAS लेवल 2 फंक्शन शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, स्मार्ट-की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और किआ कनेक्ट 2.0 शामिल हैं, जिसमें अब रिमोट ऑपरेशन से लेकर लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स तक 91 कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। यह कन्फर्म हो गया है कि यह HTE, HTK, HTX और GTX ट्रिम्स में उपलब्ध होगा।
न्यू किआ सेल्टोस का इंजन और पावरट्रेन
दूसरी तरफ, पावरट्रेन के ऑप्शन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5 NA पेट्रोल (115 PS/144 Nm), 1.5 टर्बो-पेट्रोल (160 PS/253 Nm) और 1.5 डीजल (116 PS / 250 Nm) इंजन बिना किसी बड़े बदलाव के मिलते रहेंगे। ये मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स – iMT, IVT और AT के साथ आते हैं। विदेशी वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव और 1.6-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है।
नई किआ सेल्टोस ऐसे समय में आई है जब मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। नई सेल्टोस के कई कॉम्पिटिटर हैं। इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टाटा कर्व और सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, वोक्सवैगन टाइगुन, होंडा एलिवेट और सिट्रोन एयरक्रॉस शामिल हैं।
