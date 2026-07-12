क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा के टक्कर वाली इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज, 85% बढ़ गई बिक्री

किआ ने बीते महीने यानी जून, 2026 में अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बता दें कि एक बार फिर किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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किआ ने बीते महीने यानी जून, 2026 में अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। बता दें कि एक बार फिर किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने ओवरऑल बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिय। किआ सेल्टोस को बीते महीने कुल 9,654 नए खरीदार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर सेल्टोस की बिक्री में 85 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 5,225 यूनिट पर था। बता दें कि मार्केट में सेल्टोस का मुकाबला क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस और सिएरा जैसी एसयूवी से होता है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही किआ कैरेंस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिग्गज सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी किआ सोनेट का कब्जा रहा। सोनेट को जून, 2026 में कुल 9,231 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सोनेट ने 39 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस रही है। किआ कैरेंस को जून महीने में कुल 4,847 नए खरीददार मिले। हालांकि, कैरेंस की बिक्री में इस दौरान सालाना आधार पर 39 पर्सेंट की भारी गिरावट देखी गई है।

36% घट गई कार्निवाल की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर किआ साइरोस रही। किआ साइरोस ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 790 यूनिट्स कारों की बिक्री दर्ज की है। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में प्रीमियम एमपीवी किआ कार्निवल रही। किआ कार्निवल की बिक्री में इस दौरान सालाना आधार पर 36 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि इस दौरान कार्निवाल को कुल 30 नए ग्राहक मिले।

लास्ट पोजीशन पर रही EV6 बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर किआ EV6 रही है। इस दौरान किआ के इस इलेक्ट्रिक कार की घरेलू मार्केट में एक भी यूनिट नहीं बिकी। वहीं, लिस्ट में सबसे आखिरी और सातवें नंबर पर किआ EV9 रही। इस लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी का खाता भी जून महीने में नहीं खुल सका। बता दें कि पिछले साल जून 2025 में भी इन दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री जीरो यूनिट ही रही थी।