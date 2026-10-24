किआ की इस SUV को 6 महीने में 67,667 लोगों ने खरीदा, 99.28% बढ़ गई बिक्री; इतनी है कीमत

किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर FY2027 के पहली छमाही की बात करें को किआ सेल्टोस (Kia Seltos) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई।

FY 2026-27 की पहली छमाही में खूब बिकी किआ सेल्टोस

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किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान हुई बिक्री की बात करें को किआ सेल्टोस (Kia Seltos) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई। इस दौरान सेल्टोस ने 99.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 67,667 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान सेल्टोस को 33,955 ग्राहक मिले थे। आइए जानते हैं सेल्टोस के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिखती है एसयूवी किआ सेल्टोस अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न दिखने वाली एसयूवी में से एक है। इसके फ्रंट में किआ की सिग्नेचर 'टाइगर नोज' ग्रिल, स्वैप्टबैक एलईडी हेडलाइट्स और कनेक्टेड स्टार-मैप एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में 17-इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे एक परफेक्ट एसयूवी लुक देते हैं। पीछे की तरफ दी गई कनेक्टेड टेललाइट्स और मस्कुलर रियर बंपर कार को सड़क पर एक बेहतरीन और प्रीमियम रोड प्रेजेंस प्रदान करते हैं।

केबिन में मिलते हैं धांसू फीचर्स सेल्टोस का केबिन बेहद लग्जरी अनुभव देता है। इसमें 10.25-इंच की डुअल स्क्रीन दी गई है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले का काम करती है। केबिन में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडास (ADAS) जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल है।

मल्टीपल इंजन से लैस है एसयूवी किआ सेल्टोस में ग्राहकों को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (115bhp/144Nm), दूसरा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (160bhp/253 Nm) और तीसरा 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन (116bhp/250 Nm) है। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT, 6-स्पीड iMT, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और बेहद टॉर्की 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।