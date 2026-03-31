भारत की सबसे सुरक्षित कार बन गई ये SUV; थार, सिएरा, नेक्सन भी छूटी पीछे, 5-स्टार सेफ्टी से है लैस

Mar 31, 2026 04:23 pm IST

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि सेफ्टी में भी सबसे आगे है। बता दें कि सेल्टोस को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी, दोनों कैटेगरी में शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है।

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि सेफ्टी में भी सबसे आगे है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) ने हाल ही में नई सेल्टोस के क्रैश टेस्ट के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें सेल्टोस को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी, दोनों कैटेगरी में शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। बड़ी बात यह है कि सेल्टोस अब तक की सबसे सुरक्षित पेट्रोल-डीजल (ICE) कार बन गई है। जबकि भारत की सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट में यह अब चौथे नंबर पर है। इससे ऊपर सिर्फ महिंद्रा XEV 9e, BE 6 और टाटा हैरियर ईवी हैं। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं।

सिएरा को भी छोड़ा पीछे एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32 में से 31.70 पॉइंट्स मिले हैं। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर 81 में से 76.90 पॉइंट्स हासिल कर सेल्टोस ने अपनी कैटेगरी में टॉप पोजीशन बना ली है। मजे की बात तो यह है कि इसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टाटा सिएरा को भी पीछे छोड़ दिया है। सिएरा को 75.87 पॉइंट्स मिले हैं।

सफारी, नेक्सन, अल्ट्रोज भी पीछे सेल्टोस ने सिर्फ सिएरा को ही नहीं, बल्कि टाटा की सफारी, नेक्सन और अल्ट्रोज जैसी दिग्गज गाड़ियों को भी सेफ्टी स्कोर के मामले में मात दे दी है। इतना ही नहीं, यह एसयूवी महिंद्रा थार रॉक्स (Thar Roxx) और स्कोडा कायलाक (Kylaq) जैसे नए मॉडल्स से भी सेफ्टी के मामले में आगे निकल गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किआ ने अपनी नई जनरेशन वाली सेल्टोस के स्ट्रक्चर और सेफ्टी फीचर्स पर बहुत तगड़ा काम किया है। अब ग्राहक बिना किसी डर के इस स्टाइलिश गाड़ी को अपनी फैमिली के लिए चुन सकते हैं।