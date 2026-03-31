Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत की सबसे सुरक्षित कार बन गई ये SUV; थार, सिएरा, नेक्सन भी छूटी पीछे, 5-स्टार सेफ्टी से है लैस

Mar 31, 2026 04:23 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि सेफ्टी में भी सबसे आगे है। बता दें कि सेल्टोस को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी, दोनों कैटेगरी में शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है।

भारत की सबसे सुरक्षित कार बन गई ये SUV; थार, सिएरा, नेक्सन भी छूटी पीछे, 5-स्टार सेफ्टी से है लैस

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि सेफ्टी में भी सबसे आगे है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) ने हाल ही में नई सेल्टोस के क्रैश टेस्ट के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें सेल्टोस को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी, दोनों कैटेगरी में शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। बड़ी बात यह है कि सेल्टोस अब तक की सबसे सुरक्षित पेट्रोल-डीजल (ICE) कार बन गई है। जबकि भारत की सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट में यह अब चौथे नंबर पर है। इससे ऊपर सिर्फ महिंद्रा XEV 9e, BE 6 और टाटा हैरियर ईवी हैं। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:टोयोटा फॉर्च्यूनर को बड़ी टेंशन दे सकती हैं ये नई SUVs, गजब है रोड प्रेजेंस

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Safari

Tata Safari

₹ 13.29 - 25.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz Racer

Tata Altroz Racer

₹ 9.49 - 10.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz

Tata Altroz

₹ 6.89 - 11.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सिएरा को भी छोड़ा पीछे

एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32 में से 31.70 पॉइंट्स मिले हैं। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर 81 में से 76.90 पॉइंट्स हासिल कर सेल्टोस ने अपनी कैटेगरी में टॉप पोजीशन बना ली है। मजे की बात तो यह है कि इसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टाटा सिएरा को भी पीछे छोड़ दिया है। सिएरा को 75.87 पॉइंट्स मिले हैं।

ये भी पढ़ें:टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Tata Tiago, डेढ साल में कंपनी करने जा रही बड़े बदलाव

सफारी, नेक्सन, अल्ट्रोज भी पीछे

सेल्टोस ने सिर्फ सिएरा को ही नहीं, बल्कि टाटा की सफारी, नेक्सन और अल्ट्रोज जैसी दिग्गज गाड़ियों को भी सेफ्टी स्कोर के मामले में मात दे दी है। इतना ही नहीं, यह एसयूवी महिंद्रा थार रॉक्स (Thar Roxx) और स्कोडा कायलाक (Kylaq) जैसे नए मॉडल्स से भी सेफ्टी के मामले में आगे निकल गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किआ ने अपनी नई जनरेशन वाली सेल्टोस के स्ट्रक्चर और सेफ्टी फीचर्स पर बहुत तगड़ा काम किया है। अब ग्राहक बिना किसी डर के इस स्टाइलिश गाड़ी को अपनी फैमिली के लिए चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:हुंडई का धमाका! जल्द ला रही है वेन्यू से भी धाकड़ कॉम्पैक्ट SUV, जानिए खासियत

धांसू हैं कार के फीचर्स

किआ सेल्टोस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है। कंपनी इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दे रही है। इसके अलावा, कार में 10-वे पावर एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग और 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम भी मिलता है। यानी कुल मिलाकर कम बजट में आपको दुनिया भर के फीचर्स और अब देश की सबसे बेहतरीन सुरक्षा, दोनों एक ही पैकेज में मिल रहे हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Kia Seltos Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।