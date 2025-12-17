सीधे ₹1.60 लाख की बचत! नई सेल्टोस के आते ही किआ ने पुराने मॉडल पर बरसाए ऑफर, जानिए दोनों SUV में कौन सी रहेगी बेस्ट?

संक्षेप: किआ सेल्टोस SUV का नया मॉडल लॉन्च हो गया है। इसके लॉन्च होते ही कंपनी पुराने मॉडल पर बंपर छूट दे रही है, जिससे ग्राहकों के 1.60 लाख तक बच सकते हैं। अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं, तो स्टॉक खत्म होने से पहले लपक लें।

Dec 17, 2025 01:46 pm IST

किआ (Kia) ने भारत में नई जेनरेशन सेल्टोस (Seltos) से पर्दा उठा दिया है, जिसकी आधिकारिक लॉन्चिंग 2 जनवरी 2026 को होगी। नई सेल्टोस (Seltos) पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा फीचर-लोडेड और पूरी तरह नए डिजाइन के साथ आएगी। हालांकि, इंटरनेट पर इसके एक्सटीरियर लुक्स को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच किआ डीलरशिप्स पर आउटगोइंग (पुरानी) सेल्टोस (Seltos) के स्टॉक पर करीब 1.60 लाख तक की भारी छूट दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुरानी सेल्टोस (Seltos) को इतनी बड़ी छूट के साथ खरीदना समझदारी होगी या फिर नई सेल्टोस (Seltos) का इंतजार बेहतर है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

इंजन परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं

पुरानी किआ सेल्टोस (Kia Seltos) तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115hp), 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल (160hp) और 1.5 लीटर डीजल (116hp) इंजन ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि नई किआ सेल्टोस (2026 Kia Seltos) में भी यही इंजन ऑप्शन मिलेंगे, यानी अगर आप परफॉर्मेंस या इंजन के लिहाज से सोच रहे हैं, तो पुरानी और नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) में कोई बड़ा फर्क नहीं है। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं।

नई किआ सेल्टोस और पुराने मॉडल में क्या कम?

साइज और प्लेटफॉर्म

नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) अब नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसकी वजह से यह 95mm लंबी, 30mm चौड़ी और 80mm ज्यादा व्हीलबेस वाली हो गई है। इससे केबिन स्पेस बेहतर हुआ है और बूट स्पेस भी 13 लीटर बढ़कर ज्यादा हो गया है। हालांकि, पुरानी किआ सेल्टोस (Kia Seltos) का 433 लीटर बूट स्पेस आज भी मिड-साइज SUV सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।

किआ सेल्टोस का पुराने मॉडल की कीमतें

किआ सेल्टोस का मौजूदा मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 10.79 लाख रुपये से लेकर 19.81 लाख रुपये तक हैं। आइए नीचे चार्ट में वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

वैरिएंट पेट्रोल MT पेट्रोल CVT टर्बो पेट्रोल iMT टर्बो पेट्रोल DCT डीजल MT डीजल AT HTE (O) 10.79 लाख - - - 12.32 लाख - HTK 12.18 लाख - - - 13.60 लाख - HTK (O) 12.57 लाख - - - 14.07 लाख - HTK+ - - 15.20 लाख - - - HTK+ (O) 13.93 लाख 15.24 लाख - - 15.43 लाख 16.65 लाख HTX 15.24 लाख 16.64 लाख - - 16.75 लाख 18.02 लाख HTX (O) 16.15 लाख 17.44 लाख - - 17.74 लाख - GTX+ - - - 19.27 लाख - 19.27 लाख X-Line - - - 19.81 लाख - 19.81 लाख

दोनों में फीचर्स का फर्क

नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) में बड़े डिस्प्ले मिलते हैं, जबकि पुरानी किआ सेल्टोस (Kia Seltos) में पहले से ही ड्यूल 10.25-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर ड्राइवर सीट, Bose का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर जैसे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं। नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) में बस 10-वे पावर ड्राइवर सीट और मेमोरी फंक्शन का फायदा मिलता है।

सेफ्टी में क्या नया है?

पुरानी किआ सेल्टोस (Kia Seltos) में पहले से ही 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, TPMS, ड्यूल डैशकैम जैसी सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं। नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) में बस Level 2+ ADAS को थोड़ा और एडवांस किया गया है, जिसमें कुछ अतिरिक्त अलर्ट और ऑटो ब्रेकिंग फीचर्स शामिल हैं।

कौन-सी सेल्टोस खरीदना सही रहेगा?