Kia की मिड-साइज SUV का जलवा, 6 लाख के पार हुई सेल, लुक्स और फीचर्स ने सबको बनाया फैन

Kia Seltos इंडियन कार मार्केट में मौजूद पॉप्युलर मिड-साइज SUVs में से एक है। इस SUV को लॉन्च से लेकर अब तक ग्राहकों का खूब प्यार मिला। यही कारण है कि भारतीय बाजार में किआ सेल्टॉस ने 6 लाख सेल के आंकड़े को पार कर लिया है। यह जानकारी किआ इंडिया ने दी। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि सभी वेरिएंट्स में लगातार बढ़ती मांग और मिड-एसयूवी सेगमेंट में इसकी बढ़ती पॉप्युलैरिटी को दिखाती है। किआ के अनुसार सेल्टोस की कुल बिक्री में टॉप वेरिएंट्स का 29% योगदान है, जो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर्स से लैस हाई ट्रिम्स के वेरिएंट्स की ओर ग्राहकों की पसंद को दिखाता है। साथ ही एंट्री-लेवल और मिड-लेवल वेरिएंट्स में भी मांग बनी हुई है।

2019 में लॉन्च हुई थी सेल्टोस 2019 में लॉन्च हुई सेल्टोस कई पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ बाजार में आई थी, जिनमें पेट्रोल और डीजल इंजन और सभी फ्यूल टाइप्स के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन शामिल थे। इस मॉडल को कई खूबियों के साथ पेश किया गया था, जिनमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट इंटरफेस, कनेक्टेड कार तकनीक और उन्नत इंटीरियर एलिमेंट्स शामिल थे।

कई सारे इंजन ऑप्शन किआ इंडिया के अनुसार सेल्टोस को शुरुआत से ही एक क्लियर टारगेट के साथ पेश किया गया था, जो खास स्टाइल को कई इंजन ऑप्शन्स और फीचर्स से भरपूर केबिन के साथ कंबाइन करना था। यह मॉडल तीन इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इनमें 1.5-लीटर इंजन, 115 हॉर्सपावर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 116 हॉर्सपावर वाला डीजल इंजन और 160 हॉर्सपावर वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी, डीजल इंजन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक और टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए 6-स्पीड आईएमटी के साथ 7-स्पीड डीसीटी शामिल हैं।

शानदार फीचर्स की लंबी लिस्ट अभी यह मिड-साइज एसयूवी 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक रही है। इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 64-कलर्स वाली ऐम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक जैसे कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं।