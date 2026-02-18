Hindustan Hindi News
Kia की मिड-साइज SUV का जलवा, 6 लाख के पार हुई सेल, लुक्स और फीचर्स ने सबको बनाया फैन

Feb 18, 2026 04:47 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार में किआ सेल्टॉस ने 6 लाख सेल के आंकड़े को पार कर लिया है। सेल्टोस की कुल बिक्री में टॉप वेरिएंट्स का 29% योगदान है, जो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर्स से लैस हाई ट्रिम्स के वेरिएंट्स की ओर ग्राहकों की पसंद को दिखाता है।

2019 में लॉन्च हुई थी सेल्टोस

2019 में लॉन्च हुई सेल्टोस कई पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ बाजार में आई थी, जिनमें पेट्रोल और डीजल इंजन और सभी फ्यूल टाइप्स के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन शामिल थे। इस मॉडल को कई खूबियों के साथ पेश किया गया था, जिनमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट इंटरफेस, कनेक्टेड कार तकनीक और उन्नत इंटीरियर एलिमेंट्स शामिल थे।

Kia Seltos

कई सारे इंजन ऑप्शन

किआ इंडिया के अनुसार सेल्टोस को शुरुआत से ही एक क्लियर टारगेट के साथ पेश किया गया था, जो खास स्टाइल को कई इंजन ऑप्शन्स और फीचर्स से भरपूर केबिन के साथ कंबाइन करना था। यह मॉडल तीन इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इनमें 1.5-लीटर इंजन, 115 हॉर्सपावर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 116 हॉर्सपावर वाला डीजल इंजन और 160 हॉर्सपावर वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी, डीजल इंजन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक और टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए 6-स्पीड आईएमटी के साथ 7-स्पीड डीसीटी शामिल हैं।

शानदार फीचर्स की लंबी लिस्ट

अभी यह मिड-साइज एसयूवी 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक रही है। इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 64-कलर्स वाली ऐम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक जैसे कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं।

370 शहरों में 819 टचपॉइंट्स

किआ इंडिया ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अनंतपुर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने के बाद 2017 में भारत में अपना ऑपरेशन्स को शुरू किया था। प्लांट ने अगस्त 2019 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया और इसकी ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 300,000 यूनिट है। कंपनी के अभी में भारत के 370 शहरों में 819 टचपॉइंट्स हैं।

