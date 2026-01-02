Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़kia seltos 2026 launched india at rs 10-99 lakh with 6-airbags level-2 adas
भारत में लॉन्च हुई नई Kia Seltos: ₹10.99 लाख से शुरुआत, 6-एयरबैग और Level-2 ADAS के साथ दमदार एंट्री

भारत में लॉन्च हुई नई Kia Seltos: ₹10.99 लाख से शुरुआत, 6-एयरबैग और Level-2 ADAS के साथ दमदार एंट्री

संक्षेप:

किआ इंडिया ने आखिरकार सेकेंड जेनरेशन सेल्टोस को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये रखी गई है।

Jan 02, 2026 09:23 am ISTAshutosh Kumar
Kia Seltos 2026arrow

किआ इंडिया ने आखिरकार सेकेंड जेनरेशन सेल्टोस को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये रखी गई है। जबकि टॉप वैरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर प्लांट में शुरू कर दी है। यह SUV अब ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो पहले से ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर देता है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाता है। किआ का दावा है कि नई सेल्टोस पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेबल, सेफ और कम्फर्टेबल है, जिससे यह सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज कीमत और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

यहां जानिए वैरिएंट वाइज कीमत

Kia Seltos 2026 variant-wise price

सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग की सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी किआ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। वहीं, टॉप वैरिएंट्स में Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें कुल 21 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। डिजाइन की बात करें तो नई सेल्टोस, किआ की लेटेस्ट ‘Opposites United’ डिजाइन लैंग्वेज के साथ आती है। इसकी लंबाई अब 4,460 mm हो गई है और व्हीलबेस भी पहले से बड़ा है, जिससे केबिन स्पेस और रोड प्रेजेंस दोनों बेहतर हुए हैं। बाहर से SUV में डिजिटल टाइगर फेस, ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल, Ice Cube LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

केबिन के अंदर किआ ने टेक्नोलॉजी और लग्जरी पर खास फोकस किया है। सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका 75.18 सेमी का पैनोरमिक डिस्प्ले, जिसमें इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। इसके अलावा, Bose का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। हाई वैरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (मेमोरी फंक्शन के साथ), रिलैक्सेशन मोड और वेलकम रिट्रैक फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम SUV का फील देते हैं।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव

पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर CRDi डीजल दिया गया है। ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, iMT, IVT, DCT और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक जैसे कई ऑप्शन दिए गए हैं। किआ ने इसे HTE, HTK, HTX और GTX/X-Line जैसे चार मेन ट्रिम्स में पेश किया है जिनके साथ अलग-अलग ऑप्शन पैक्स मिलते हैं। कुल मिलाकर, नई किआ सेल्टोस अब पहले से ज्यादा सेफ, ज्यादा टेक-लोडेड और ज्यादा प्रीमियम बनकर सामने आई है, जो डिजिटल हिंदी न्यूज रीडर्स और SUV खरीदारों दोनों को आकर्षित करने की पूरी तैयारी में है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Kia Seltos Auto News Hindi

