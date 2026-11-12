8 बोस स्पीकर, ADAS, 360° कैमरा; शानदार फीचर्स की दम पर सोनेट, कैरेंस, सिरोस, सोरेंटो पर भारी पड़ी यह SUV
ये भारतीय बाजार में कंपनी की लॉन्च होने वाली पहली कार भी है। पिछले महीने सेल्टोस की डिमांड ने सोनेट, कैरेंस, सोरेंटो, सिरोस और कार्निवल जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। सेल्टोस अकेली ऐसी कार भी रही जिसने 10 हजार से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज की।
किआ इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें ICE और इलेक्ट्रिक दोनों शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए अच्छी खबर ये है कि नए अपडेट के बाद उसकी सेल्टोस SUV कंपनी के लिए लगातार नंबर-1 बनी हुई है। ये भारतीय बाजार में कंपनी की लॉन्च होने वाली पहली कार भी है। पिछले महीने सेल्टोस की डिमांड ने सोनेट, कैरेंस, सोरेंटो, सिरोस और कार्निवल जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। सेल्टोस अकेली ऐसी कार भी रही जिसने 10 हजार से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज की। चलिए अब सेल्स को देखते हैं।
|किआ मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|YoY %
|MoM %
|सेल्टोस
|13,423
|88%
|7%
|सोनेट
|8,914
|-30%
|-6%
|कैरेंस
|6,918
|-21%
|9%
|सोरेंटो
|2,148
|न्यू
|24%
|सिरोस
|2,048
|161%
|11%
|कार्निवल
|11
|-91%
|-56%
|EV6
|0
|-
|-
|EV9
|0
|-100%
|-
|टोटल
|33,462
|13%
|5%
किआ इंडिया की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो सेल्टोस की अक्टूबर 2026 में 13,423 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 88% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 7% की ग्रोथ मिली। सोनेट की अक्टूबर 2026 में 8,914 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 30% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 6% की डिग्रोथ मिली। कैरेंस की अक्टूबर 2026 में 6,918 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 21% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 9% की ग्रोथ मिली। सोरेंटो की अक्टूबर 2026 में 2,148 यूनि बिकीं। इस तरह इस न्यू कार को महीना-दर-मीहना के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली।
सिरोस की अक्टूबर 2026 में 2,048 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 161% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 11% की ग्रोथ मिली। कार्निवल की अक्टूबर 2026 में 11 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 91% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 56% की डिग्रोथ मिली। EV6 की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। EV9 की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 33,462 गाड़ियां बेचीं। उसे साल-दर-साल के आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 5% की डिग्रोथ मिली।
ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार सेल्टोस
सेल्टोस SUV अब 95 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 15 mm ऊंची हो गई है। वहीं, इसका व्हीलबेस 80 mm बढ़ा दिया है। किआ ने बूट में 14-लीटर ज्यादा वॉल्यूम भी बताया है, क्योंकि ये एकदम नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें एक चंकी ग्रिल, एक लंबा बोनट कट और एक ज्यादा सीधी नोज मिलती है। वर्टिकल DRL मॉड्यूल अब बाहर की ओर पुश किए गए हैं और स्टैक्ड इनर बीम के साथ C-शेप के क्लस्टर स्टांस को शार्प करते हैं। पीछे की तरफ एक चौड़ा LED बार, रीप्रोफाइल्ड बंपर लाइन, चारों ओर नई सरफेसिंग और नए टर्न सिग्नल दिए हैं। इसमें 18-इंच के एलॉय व्हील, छोटे ओवरहैंग, रूफ रेल, रीडिजाइन किए गए मिरर और डुअल-पेन सनरूफ जैसे एलिमेंट शामिल है। इसमें नए प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED फॉग लैंप, हिडन रियर वाइपर और ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं।
30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन वाला लग्जरी इंटीरियर
कार के केबिन में अब सॉफ्ट मटीरियल, ज्यादा अपमार्केट टेक्सचर और बेहतर स्टिच लाइन्स हैं। GT लाइन ट्रिम में टू-टोन ट्रीटमेंट, नए AC कंट्रोल, मेटल पैडल, टॉगल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा साफ स्टोरेज एरिया मिलते हैं। इसमें 30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है और स्टीयरिंग व्हील EV6 जैसी डिजाइन थीम मिलती है। कलर पैलेट में नए रेड और ग्रे शेड्स के साथ 10 सिंगल-टोन ऑप्शन हैं, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर के साथ पेयर किया गया है। वेलकम सीट फंक्शन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लम्बर सपोर्ट और मेमोरी के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर बोस सिस्टम, पीछे के लिए सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों रो में टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।
ADAS लेवल 2 और 360-डिग्री कैमरा
सेल्टोस में अब तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक रिक्लाइनिंग बेंच और 60:40 स्प्लिट कॉन्फिगरेशन है, जबकि एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी है। खास सेफ्टी टेक में 24 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। जिनमें 6 एयरबैग, ESP, TCS और ADAS लेवल 2 फंक्शन शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, स्मार्ट-की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और किआ कनेक्ट 2.0 शामिल हैं, जिसमें अब रिमोट ऑपरेशन से लेकर लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स तक 91 कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। कार में 1.5 NA पेट्रोल (115 PS/144 Nm), 1.5 टर्बो-पेट्रोल (160 PS/253 Nm) और 1.5 डीजल (116 PS / 250 Nm) इंजन मिलते है, जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें