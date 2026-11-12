8 बोस स्पीकर, ADAS, 360° कैमरा; शानदार फीचर्स की दम पर सोनेट, कैरेंस, सिरोस, सोरेंटो पर भारी पड़ी यह SUV

ये भारतीय बाजार में कंपनी की लॉन्च होने वाली पहली कार भी है। पिछले महीने सेल्टोस की डिमांड ने सोनेट, कैरेंस, सोरेंटो, सिरोस और कार्निवल जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। सेल्टोस अकेली ऐसी कार भी रही जिसने 10 हजार से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज की।

किआ इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें ICE और इलेक्ट्रिक दोनों शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए अच्छी खबर ये है कि नए अपडेट के बाद उसकी सेल्टोस SUV कंपनी के लिए लगातार नंबर-1 बनी हुई है। ये भारतीय बाजार में कंपनी की लॉन्च होने वाली पहली कार भी है। पिछले महीने सेल्टोस की डिमांड ने सोनेट, कैरेंस, सोरेंटो, सिरोस और कार्निवल जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। सेल्टोस अकेली ऐसी कार भी रही जिसने 10 हजार से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज की। चलिए अब सेल्स को देखते हैं।

किआ मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 YoY % MoM % सेल्टोस 13,423 88% 7% सोनेट 8,914 -30% -6% कैरेंस 6,918 -21% 9% सोरेंटो 2,148 न्यू 24% सिरोस 2,048 161% 11% कार्निवल 11 -91% -56% EV6 0 - - EV9 0 -100% - टोटल 33,462 13% 5%

किआ इंडिया की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो सेल्टोस की अक्टूबर 2026 में 13,423 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 88% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 7% की ग्रोथ मिली। सोनेट की अक्टूबर 2026 में 8,914 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 30% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 6% की डिग्रोथ मिली। कैरेंस की अक्टूबर 2026 में 6,918 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 21% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 9% की ग्रोथ मिली। सोरेंटो की अक्टूबर 2026 में 2,148 यूनि बिकीं। इस तरह इस न्यू कार को महीना-दर-मीहना के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली।

सिरोस की अक्टूबर 2026 में 2,048 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 161% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 11% की ग्रोथ मिली। कार्निवल की अक्टूबर 2026 में 11 यूनिट बिकीं। इस तरह इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 91% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 56% की डिग्रोथ मिली। EV6 की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। EV9 की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 33,462 गाड़ियां बेचीं। उसे साल-दर-साल के आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीना-दर-मीहना के आधार पर इसे 5% की डिग्रोथ मिली।

ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार सेल्टोस

सेल्टोस SUV अब 95 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 15 mm ऊंची हो गई है। वहीं, इसका व्हीलबेस 80 mm बढ़ा दिया है। किआ ने बूट में 14-लीटर ज्यादा वॉल्यूम भी बताया है, क्योंकि ये एकदम नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें एक चंकी ग्रिल, एक लंबा बोनट कट और एक ज्यादा सीधी नोज मिलती है। वर्टिकल DRL मॉड्यूल अब बाहर की ओर पुश किए गए हैं और स्टैक्ड इनर बीम के साथ C-शेप के क्लस्टर स्टांस को शार्प करते हैं। पीछे की तरफ एक चौड़ा LED बार, रीप्रोफाइल्ड बंपर लाइन, चारों ओर नई सरफेसिंग और नए टर्न सिग्नल दिए हैं। इसमें 18-इंच के एलॉय व्हील, छोटे ओवरहैंग, रूफ रेल, रीडिजाइन किए गए मिरर और डुअल-पेन सनरूफ जैसे एलिमेंट शामिल है। इसमें नए प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED फॉग लैंप, हिडन रियर वाइपर और ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं।

30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन वाला लग्जरी इंटीरियर

कार के केबिन में अब सॉफ्ट मटीरियल, ज्यादा अपमार्केट टेक्सचर और बेहतर स्टिच लाइन्स हैं। GT लाइन ट्रिम में टू-टोन ट्रीटमेंट, नए AC कंट्रोल, मेटल पैडल, टॉगल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा साफ स्टोरेज एरिया मिलते हैं। इसमें 30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है और स्टीयरिंग व्हील EV6 जैसी डिजाइन थीम मिलती है। कलर पैलेट में नए रेड और ग्रे शेड्स के साथ 10 सिंगल-टोन ऑप्शन हैं, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर के साथ पेयर किया गया है। वेलकम सीट फंक्शन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लम्बर सपोर्ट और मेमोरी के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर बोस सिस्टम, पीछे के लिए सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों रो में टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।