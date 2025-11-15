Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Kia Sales Breakup October 2025; Sonet, Carens, Seltos, Syros, Carnival
धड़ल्ले से बिकने वाली 7-सीटर कैरेंस और सेल्टोस को छोड़ इस SUV के पीछे पड़े ग्राहक; बनाया नंबर-1

धड़ल्ले से बिकने वाली 7-सीटर कैरेंस और सेल्टोस को छोड़ इस SUV के पीछे पड़े ग्राहक; बनाया नंबर-1

संक्षेप: किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर सोनेट ने शानदार सेल्स के साथ नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। खास बात ये रही कि कंपनी के टॉप-3 मॉडल सोनेट, कैरेंस और सेल्टोस ने अपनी इस साल की सबसे शानदार सेल्स दर्ज की।

Sat, 15 Nov 2025 03:54 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर सोनेट ने शानदार सेल्स के साथ नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। खास बात ये रही कि कंपनी के टॉप-3 मॉडल सोनेट, कैरेंस और सेल्टोस ने अपनी इस साल की सबसे शानदार सेल्स दर्ज की। इनकी दम पर कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स भी दर्ज की। बता दें कि कंपनी ने कुल 29,556 गाड़ियां बेचीं। किआ के पोर्टफोलियो में कुछ इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। चलिए आपको कंपनी का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप दिखाते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
किआ इंडिया मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ %शेयर %
1सोनेट12,7459,6993,04631.4143.12
2कैरेंस क्लाविस / EV8,7796,3842,39537.5229.7
3सेल्टोस7,1306,36576512.0224.12
4सिरोस7,850785-2.66
5कार्निवल116255-139-54.510.39
6EV9101-0
7EV650-50-1000
टोटल29,55622,7536,80329.9100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Syros

Kia Syros

₹ 9 - 17.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.3 - 14.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carnival

Kia Carnival

₹ 63.91 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026

₹ 12 - 21 लाख

मुझे सूचित करें
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.79 - 19.81 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 10.99 - 12.77 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

किआ इंडिया मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो सोनेट की अक्टूबर 2025 में 12,745 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 9,699 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,046 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.41% की सालाना ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 43.12% रहा। कैरेंस क्लाविस की अक्टूबर 2025 में 8,779 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,384 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,395 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 37.52% की सालाना ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 29.7% रहा।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी की इन 2 कारों से रूठ गए ग्राहक! एक को 1 तो दूसरी को 00 ग्राहक मिले

सेल्टोस की अक्टूबर 2025 में 7,130 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,365 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 765 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.02% की सालाना ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 24.12% रहा। सिरोस की अक्टूबर 2025 में 7,850 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 785 यूनिट बिकी थीं। इसका मार्केट शेयर 2.66% रहा। कार्निवल की अक्टूबर 2025 में 116 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 255 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 139 यूनिट कम बिकीं और इसे 54.51% की सालाना डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 0.39% रहा।

ये भी पढ़ें:टाटा की इस SUV को खरीदने जा रहे, बुकिंग के 87 दिन बाद मिलेगी डिलीवरी

EV9 की अक्टूबर 2025 में 1 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1 यूनिट ज्यादा बिकीं। EV6 की अक्टूबर 2025 में 00 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 50 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 50 यूनिट कम बिकीं। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कुल 29,556 यूनिट बेचीं। जबकि अक्टूबर 2024 में 22,753 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने कुल 6,803 यूनिट ज्यादा बेची और उसे 29.9% की सालाना ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Kia Cars Kia Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।