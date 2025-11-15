धड़ल्ले से बिकने वाली 7-सीटर कैरेंस और सेल्टोस को छोड़ इस SUV के पीछे पड़े ग्राहक; बनाया नंबर-1

संक्षेप: किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर सोनेट ने शानदार सेल्स के साथ नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। खास बात ये रही कि कंपनी के टॉप-3 मॉडल सोनेट, कैरेंस और सेल्टोस ने अपनी इस साल की सबसे शानदार सेल्स दर्ज की।

Sat, 15 Nov 2025 03:54 PM

किआ इंडिया की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर सोनेट ने शानदार सेल्स के साथ नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। खास बात ये रही कि कंपनी के टॉप-3 मॉडल सोनेट, कैरेंस और सेल्टोस ने अपनी इस साल की सबसे शानदार सेल्स दर्ज की। इनकी दम पर कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स भी दर्ज की। बता दें कि कंपनी ने कुल 29,556 गाड़ियां बेचीं। किआ के पोर्टफोलियो में कुछ इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। चलिए आपको कंपनी का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप दिखाते हैं।

किआ इंडिया मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % शेयर % 1 सोनेट 12,745 9,699 3,046 31.41 43.12 2 कैरेंस क्लाविस / EV 8,779 6,384 2,395 37.52 29.7 3 सेल्टोस 7,130 6,365 765 12.02 24.12 4 सिरोस 7,850 785 - 2.66 5 कार्निवल 116 255 -139 -54.51 0.39 6 EV9 1 0 1 - 0 7 EV6 50 -50 -100 0 टोटल 29,556 22,753 6,803 29.9 100

किआ इंडिया मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो सोनेट की अक्टूबर 2025 में 12,745 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 9,699 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,046 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.41% की सालाना ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 43.12% रहा। कैरेंस क्लाविस की अक्टूबर 2025 में 8,779 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,384 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,395 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 37.52% की सालाना ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 29.7% रहा।

सेल्टोस की अक्टूबर 2025 में 7,130 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,365 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 765 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.02% की सालाना ग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 24.12% रहा। सिरोस की अक्टूबर 2025 में 7,850 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 785 यूनिट बिकी थीं। इसका मार्केट शेयर 2.66% रहा। कार्निवल की अक्टूबर 2025 में 116 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 255 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 139 यूनिट कम बिकीं और इसे 54.51% की सालाना डिग्रोथ मिली। इसका मार्केट शेयर 0.39% रहा।