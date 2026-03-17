किआ की इस SUV के पीछे पड़े लोग, कीमत सोनेट से ज्यादा; फिर भी बन गई नंबर-1; तीसरे नंबर पर ये 7-सीटर कार

Mar 17, 2026 09:36 pm IST

फरवरी 2026 में किआ इंडिया ने कुल 27,610 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 10.33% की शानदार ग्रोथ है। किआ सेल्टोस ने बंपर सेल हासिल की है। इसके बाद किआ सोनेट और किआ कैरेंस रहीं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फरवरी 2026 में किआ इंडिया (Kia India) ने भारतीय बाजार में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है। कंपनी ने कुल 27,610 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 10.33% की शानदार ग्रोथ है। हालांकि, महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री लगभग स्थिर रही, लेकिन असली गेमचेंजर इसके पॉपुलर मॉडल किआ सेल्टोस (Kia Seltos), किआ सोनेट (Kia Sonet) और किआ कैरेंस (Kia Carens) रहीं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सबसे ज्यादा चमक सेल्टोस (Kia Seltos) ने दिखाई, जिसने 10,308 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप पोजिशन हासिल की। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा महीना है, जब सेल्टोस (Seltos) ने 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं। सालाना आधार पर इसमें करीब 60% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। हालांकि, जनवरी 2026 के मुकाबले इसमें हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके नए अपडेटेड फीचर्स और प्रीमियम फील ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं।

किआ सोनेट की 9,750 यूनिट सेल

वहीं, किआ सोनेट (Kia Sonet) भी पीछे नहीं रही। इस सब-4 मीटर SUV ने 9,750 यूनिट्स के साथ 28% की ग्रोथ दर्ज की। भले ही MoM बिक्री में थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन इस सेगमेंट में सोनेट (Sonet) की डिमांड अब भी काफी मजबूत बनी हुई है।

किआ कैरेंस की 6,815 यूनिट सेल

MPV सेगमेंट में किआ कैरेंस ( किआ कैरेंस/क्लैविस/EV) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसकी 6,815 यूनिट सेल हुई, जो न सिर्फ सालाना बल्कि महीने-दर-महीने भी बढ़ी है। इससे साफ है कि पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वर्जन की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है।

किआ सायरॉस की बिक्री

हालांकि, बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन थोड़ा मिला-जुला रहा। किआ सायरॉस (Kia Syros) की बिक्री सालाना आधार पर काफी घटी, लेकिन महीने-दर-महीने इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वहीं प्रीमियम MPV किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री कम रही, जो इसके निचे मार्केट को दर्शाता है।

किआ सायरॉस की बिक्री

हालांकि, बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन थोड़ा मिला-जुला रहा। किआ सायरॉस (Kia Syros) की बिक्री (662 यूनिट) सालाना आधार पर काफी घटी, लेकिन महीने-दर-महीने इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वहीं प्रीमियम MPV किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री (75 यूनिट) कम रही, जो इसके निचे मार्केट को दर्शाता है।

किआ की बिक्री डिटेल्स– फरवरी 2026 (YoY) नंबर मॉडल फरवरी 26 फरवरी 25 अंतर % बदलाव (YoY) % शेयर (Feb 26) 1 सेल्टोस 10,308 6,446 3,862 59.91% 37.33% 2 सोनेट 9,750 7,598 2,152 28.32% 35.31% 3 कैरेंस क्लैविस / EV 6,815 5,318 1,497 28.15% 24.68% 4 सायरॉस 662 5,425 -4,763 -87.80% 2.40% 5 कार्निवल 75 239 -164 -68.62% 0.27% टोटल कुल 27,610 25,026 2,584 10.33% 100%

किआ सेल्स ब्रेकअप - फरवरी 2026 (MoM) नंबर मॉडल फरवरी-26 जनवरी-26 अंतर % बदलाव (MoM) % शेयर (जनवरी 26) 1 सेल्टोस 10,308 10,639 -331 -3.11% 38.54% 2 सोनेट 9,750 10,998 -1,248 -11.35% 39.84% 3 कैरेंस क्लैविस / EV 6,815 5,633 1,182 20.98% 20.41% 4 सायरॉस 662 275 387 140.73% 1.00% 5 कार्निवल 75 58 17 29.31% 0.21% टोटल कुल 27,610 27,603 7 0.03% 100%