किआ की इस SUV के पीछे पड़े लोग, कीमत सोनेट से ज्यादा; फिर भी बन गई नंबर-1; तीसरे नंबर पर ये 7-सीटर कार
फरवरी 2026 में किआ इंडिया ने कुल 27,610 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 10.33% की शानदार ग्रोथ है। किआ सेल्टोस ने बंपर सेल हासिल की है। इसके बाद किआ सोनेट और किआ कैरेंस रहीं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
फरवरी 2026 में किआ इंडिया (Kia India) ने भारतीय बाजार में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है। कंपनी ने कुल 27,610 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 10.33% की शानदार ग्रोथ है। हालांकि, महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री लगभग स्थिर रही, लेकिन असली गेमचेंजर इसके पॉपुलर मॉडल किआ सेल्टोस (Kia Seltos), किआ सोनेट (Kia Sonet) और किआ कैरेंस (Kia Carens) रहीं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.08 - 20.71 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
Kia Syros
₹ 8.67 - 15.94 लाख
सबसे ज्यादा चमक सेल्टोस (Kia Seltos) ने दिखाई, जिसने 10,308 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप पोजिशन हासिल की। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा महीना है, जब सेल्टोस (Seltos) ने 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं। सालाना आधार पर इसमें करीब 60% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। हालांकि, जनवरी 2026 के मुकाबले इसमें हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके नए अपडेटेड फीचर्स और प्रीमियम फील ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं।
किआ सोनेट की 9,750 यूनिट सेल
वहीं, किआ सोनेट (Kia Sonet) भी पीछे नहीं रही। इस सब-4 मीटर SUV ने 9,750 यूनिट्स के साथ 28% की ग्रोथ दर्ज की। भले ही MoM बिक्री में थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन इस सेगमेंट में सोनेट (Sonet) की डिमांड अब भी काफी मजबूत बनी हुई है।
किआ कैरेंस की 6,815 यूनिट सेल
MPV सेगमेंट में किआ कैरेंस ( किआ कैरेंस/क्लैविस/EV) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसकी 6,815 यूनिट सेल हुई, जो न सिर्फ सालाना बल्कि महीने-दर-महीने भी बढ़ी है। इससे साफ है कि पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वर्जन की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है।
किआ सायरॉस की बिक्री
हालांकि, बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन थोड़ा मिला-जुला रहा। किआ सायरॉस (Kia Syros) की बिक्री सालाना आधार पर काफी घटी, लेकिन महीने-दर-महीने इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वहीं प्रीमियम MPV किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री कम रही, जो इसके निचे मार्केट को दर्शाता है।
किआ सायरॉस की बिक्री
हालांकि, बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन थोड़ा मिला-जुला रहा। किआ सायरॉस (Kia Syros) की बिक्री (662 यूनिट) सालाना आधार पर काफी घटी, लेकिन महीने-दर-महीने इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वहीं प्रीमियम MPV किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री (75 यूनिट) कम रही, जो इसके निचे मार्केट को दर्शाता है।
किआ की बिक्री डिटेल्स– फरवरी 2026 (YoY)
|नंबर
|मॉडल
|फरवरी 26
|फरवरी 25
|अंतर
|% बदलाव (YoY)
|% शेयर (Feb 26)
|1
|सेल्टोस
|10,308
|6,446
|3,862
|59.91%
|37.33%
|2
|सोनेट
|9,750
|7,598
|2,152
|28.32%
|35.31%
|3
|कैरेंस क्लैविस / EV
|6,815
|5,318
|1,497
|28.15%
|24.68%
|4
|सायरॉस
|662
|5,425
|-4,763
|-87.80%
|2.40%
|5
|कार्निवल
|75
|239
|-164
|-68.62%
|0.27%
|टोटल
|कुल
|27,610
|25,026
|2,584
|10.33%
|100%
किआ सेल्स ब्रेकअप - फरवरी 2026 (MoM)
|नंबर
|मॉडल
|फरवरी-26
|जनवरी-26
|अंतर
|% बदलाव (MoM)
|% शेयर (जनवरी 26)
|1
|सेल्टोस
|10,308
|10,639
|-331
|-3.11%
|38.54%
|2
|सोनेट
|9,750
|10,998
|-1,248
|-11.35%
|39.84%
|3
|कैरेंस क्लैविस / EV
|6,815
|5,633
|1,182
|20.98%
|20.41%
|4
|सायरॉस
|662
|275
|387
|140.73%
|1.00%
|5
|कार्निवल
|75
|58
|17
|29.31%
|0.21%
|टोटल
|कुल
|27,610
|27,603
|7
|0.03%
|100%
फरवरी 2026 में किआ (Kia) की सफलता का पूरा क्रेडिट उसके कोर मॉडल्स को जाता है। सेल्टोस (Seltos), सोनेट (Sonet) और कैरेंस (Carens) जैसे प्रोडक्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि सही प्राइस, फीचर्स और डिजाइन के साथ किआ (Kia) भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है। आने वाले समय में नए EV मॉडल्स के साथ कंपनी और भी बड़ा गेम खेलने के लिए तैयार है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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