अपनी ही इस 5-सीटर के सामने नहीं टिक पाईं सेल्टोस और 7-सीटर कैरेंस, 10 में से 5 लोगों ने यही खरीदी

संक्षेप: किआ इंडिया की दिसंबर 2025 की मॉडल वाइज कार सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 18,659 यूनिट बेंची, जो उसके लिए पिछले 6 महीने का सबसे कमजोर प्रदर्शन भी रहा। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 7 मॉडल शामिल हैं।

किआ इंडिया की दिसंबर 2025 की मॉडल वाइज कार सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 18,659 यूनिट बेंची, जो उसके लिए पिछले 6 महीने का सबसे कमजोर प्रदर्शन भी रहा। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 7 मॉडल शामिल हैं। हालांकि, इसमें से कुछ मॉडल को देश में इम्पोर्ट किया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मॉडल EV6 और EV9 शामिल हैं। कंपनी के लिए दिसंबर में एक बार फिर सोनेट सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, सेल्टोस ने सरप्राइज देते हुए कैरेंस को पीछे छोड़ दिया। चलिए कंपनी की सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

किआ कार मॉडल वाइज ईयरली सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025 नं मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 अंतर चेंज % YoY शेयर % 1 सोनेट 9,418 3,337 6,081 182.23 50.47 2 सेल्टोस 4,369 2,830 1,539 54.38 23.41 3 कैरेंस क्लाविस 3,681 2,626 1,055 40.18 19.73 4 सिरोस 1,116 0 1,116 - 5.98 5 कार्निवल 75 103 -28 -27.18 0.4 6 EV6 0 61 -61 -100 0 7 EV9 0 0 0 - 0 टोटल 18,659 8,957 9,702 108.32 100

किआ के मॉडल वाइज ईयरली सेल्स ब्रेकअप की बात करं तो सोनेट की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,081 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 182.23% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 50.47% का रहा। सेल्टोस की दिसंबर 2025 में 4,369 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,830 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,539 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 54.38% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 23.41% का रहा।

कैरेंस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 3,681 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,626 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,055 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 40.18% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 19.73% का रहा। सिरोस की दिसंबर 2025 में 1,116 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 5.98% का रहा। कार्निवल की दिसंबर 2025 में 75 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 103 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 28 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.18% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.4% का रहा।

किआ कार मॉडल वाइज मंथली सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025 नं मॉडल दिसंबर 2025 नवंबर 2025 अंतर चेंज % YoY शेयर % 1 सोनेट 9,418 12,051 -2,633 -21.85 47.28 2 सेल्टोस 4,369 6,305 -1,936 -30.71 24.74 3 कैरेंस क्लाविस 3,681 6,530 -2,849 -43.63 25.62 4 सिरोस 1,116 544 572 105.15 2.13 5 कार्निवल 75 58 17 29.31 0.23 6 EV6 0 0 0 - 0 7 EV9 0 1 -1 -100 0 टोटल 18,659 25,489 -6,830 -26.8 100

सोनेट क्लाविस की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 12,051 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,633 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.85% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 47.28% का रहा। सेल्टोस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 4,369 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 6,305 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,936 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.71% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 24.74% का रहा। कैरेंस क्लाविस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 3,681 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 6,530 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,849 यूनिट कम बिकीं और इसे 43.63% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 25.62% का रहा।