अपनी ही इस 5-सीटर के सामने नहीं टिक पाईं सेल्टोस और 7-सीटर कैरेंस, 10 में से 5 लोगों ने यही खरीदी

संक्षेप:

किआ इंडिया की दिसंबर 2025 की मॉडल वाइज कार सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 18,659 यूनिट बेंची, जो उसके लिए पिछले 6 महीने का सबसे कमजोर प्रदर्शन भी रहा। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 7 मॉडल शामिल हैं।

Jan 13, 2026 05:06 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
किआ इंडिया की दिसंबर 2025 की मॉडल वाइज कार सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 18,659 यूनिट बेंची, जो उसके लिए पिछले 6 महीने का सबसे कमजोर प्रदर्शन भी रहा। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 7 मॉडल शामिल हैं। हालांकि, इसमें से कुछ मॉडल को देश में इम्पोर्ट किया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मॉडल EV6 और EV9 शामिल हैं। कंपनी के लिए दिसंबर में एक बार फिर सोनेट सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, सेल्टोस ने सरप्राइज देते हुए कैरेंस को पीछे छोड़ दिया। चलिए कंपनी की सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

किआ कार मॉडल वाइज ईयरली सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025
नंमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024अंतरचेंज % YoYशेयर %
1सोनेट9,4183,3376,081182.2350.47
2सेल्टोस4,3692,8301,53954.3823.41
3कैरेंस क्लाविस3,6812,6261,05540.1819.73
4सिरोस1,11601,116-5.98
5कार्निवल75103-28-27.180.4
6EV6061-61-1000
7EV9000-0
टोटल18,6598,9579,702108.32100

किआ के मॉडल वाइज ईयरली सेल्स ब्रेकअप की बात करं तो सोनेट की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,081 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 182.23% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 50.47% का रहा। सेल्टोस की दिसंबर 2025 में 4,369 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,830 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,539 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 54.38% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 23.41% का रहा।

कैरेंस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 3,681 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,626 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,055 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 40.18% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 19.73% का रहा। सिरोस की दिसंबर 2025 में 1,116 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 5.98% का रहा। कार्निवल की दिसंबर 2025 में 75 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 103 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 28 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.18% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.4% का रहा।

किआ कार मॉडल वाइज मंथली सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025
नंमॉडलदिसंबर 2025नवंबर 2025अंतरचेंज % YoYशेयर %
1सोनेट9,41812,051-2,633-21.8547.28
2सेल्टोस4,3696,305-1,936-30.7124.74
3कैरेंस क्लाविस3,6816,530-2,849-43.6325.62
4सिरोस1,116544572105.152.13
5कार्निवल75581729.310.23
6EV6000-0
7EV901-1-1000
टोटल18,65925,489-6,830-26.8100

सोनेट क्लाविस की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 12,051 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,633 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.85% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 47.28% का रहा। सेल्टोस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 4,369 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 6,305 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,936 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.71% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 24.74% का रहा। कैरेंस क्लाविस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 3,681 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 6,530 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,849 यूनिट कम बिकीं और इसे 43.63% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 25.62% का रहा।

सिरोस क्लाविस की दिसंबर 2025 में 1,116 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 544 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 572 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 105.15% की मंथली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.13% का रहा। कार्निवल क्लाविस की दिसंबर 2025 में 75 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 58 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 29.31% की मंथली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.23% का रहा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
