7-सीटर कैरेंस या प्रीमियम कार्निवल नहीं, बल्कि लोगों ने इस SUV को बनाया नंबर-1; ये सेल्टोस भी नहीं

किआ इंडिया की सितंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। उसने बीते दिनों अपनी इलेक्ट्रिक कार EV6 और EV9 की बिक्री को अस्थाई तौर पर रोक दिया है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने टॉप करने काम किया वो सोनेट SUV है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 03:32 PM
किआ इंडिया की सितंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। उसने बीते दिनों अपनी इलेक्ट्रिक कार EV6 और EV9 की बिक्री को अस्थाई तौर पर रोक दिया है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने टॉप करने काम किया वो सोनेट SUV है। इस कॉम्पैक्ट SUV के सामने किआ की पॉपुलर सेल्टोस और कैरेंस भी पीछे नजर आईं। किआ के लिए अच्छी बात ये रही कि उसके सभी पांचों मॉडल को अगस्त की तुलना में शानदा मंथली ग्रोथ मिली। जिसके चलते उसने 3000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री दर्ज की। चलिए कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

किआ मॉडल वाइज मंथली सेल्स सितंबर 2025
मॉडलसितंबर 2025अगस्त 2025
सोनेट9,0207,741
कैरेंस7,3386,822
सेल्टोस5,8164,687
सिरोस465308
कार्निवल6150
टोटल22,70019,608

किआ की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो सोनेट की सितंबर में 9,020 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त में इसकी 7,741 यूनिट बिकी थीं। कैरेंस की सितंबर में 7,338 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त में इसकी 6,822 यूनिट बिकी थीं। सेल्टोस की सितंबर में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त में इसकी 4,687 यूनिट बिकी थीं। सिरोस की सितंबर में 465 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त में इसकी 308 यूनिट बिकी थीं। कार्निवल की सितंबर में 61 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त में इसकी 50 यूनिट बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने सितंबर में कुल 22,700 गाड़ियां बेचीं। जबकि अगस्त में उसने कुल 19,608 गाड़ियां बेची थीं।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 11.67% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 1,01,491 रुपए और मैक्सिमम 1,64,471 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,98,409 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTE(O) 6MT9,99,9008,98,4091,01,49111.3
2HTK(O) 6MT11,09,9009,93,9291,15,97111.67
3HTK+ 6MT11,49,90010,29,7481,20,15211.67
4HTK+(0) 6MT12,03,90010,78,1031,25,79711.67
5HTX 6MT12,55,90011,24,6681,31,23211.67
6HTX 6AT13,42,90012,02,5741,40,32611.67
7GTX+ 6AT15,63,90014,00,4741,63,42611.67
8GTX+ DT 6AT15,73,90014,09,4291,64,47111.67
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.87% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 86,722 रुपए और मैक्सिमम 1,34,686 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,79,178 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 9 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTK 6iMT9,65,9008,79,17886,7229.86
2HTK(0) 6İMT9,99,9009,10,12489,7769.86
3HTK+ 6iMT10,39,9009,46,53193,3699.86
4HTK+(0) 6İMT11,03,90010,04,78399,1179.86
5HTX 6iMT11,86,90010,80,3281,06,5729.86
6HTX DCT12,73,90011,59,5141,14,3869.86
7GTX+ DCT14,83,90013,50,6521,33,2489.87
8GTX+ DT DCT14,93,90013,59,7531,34,1479.87
9X Line DCT14,99,90013,65,2141,34,6869.87

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.55% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 69,763 रुपए और मैक्सिमम 94,626 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 7,30,137 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 6 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTE7,99,9007,30,13769,7639.55
2HTE(O)8,43,9007,70,29973,6019.55
3HTK9,23,9008,40,95082,9509.86
4HTK(O)9,59,9008,73 71786,1839.86
5HTK+9,99,9009,10,12489,7769.86
6HTK+(0)10,53,9009,59,27494,6269.86


किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8 लाख रुपए से 15.70 लाख रुपए तक हैं।

