उठ गया पर्दा! तूफान मचाने आई किआ की ये छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज में दिल्ली से अमृतसर पहुंचा देगी
किआ (Kia) ने EV2 से पर्दा उठा दिया है। ये ईवी 448 KM की रेंज देने वाली कंपनी की सबसे छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक SUV होगी, यानी कि ये ईवी आपको सिंगल चार्ज में दिल्ली से अमृतसर (लगभग 450 किमी.) पहुंचा सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।
किआ (Kia) ने अपनी अब तक की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV किआ EV2 (Kia EV2) से पर्दा उठा दिया है। इस नई इलेक्ट्रिक कार को ब्रसेल्स (यूरोप) में पेश किया गया है और इसे खासतौर पर यूरोपीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। Kia EV2 कंपनी की अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें दमदार रेंज, शानदार डिजाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किआ EV2 का डिजाइन: छोटी SUV, लेकिन दमदार लुक
किआ EV2 (Kia EV2) में कंपनी की मशहूर अपोजिट यूनाइटेड (Opposites United) डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसका लुक पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है। इसके सामने की ओर वर्टिकल LED DRLs, ऊंचा स्टांस एंड स्क्वॉयर बोनट, मस्कुलर बंपर और SUV जैसा रोड प्रेजेंस मिलता है। इसके GT-लाइन वैरिएंट में ब्लैक एक्सेंट्स और प्रीमियम टच मिलता है। डिजाइन के मामले में EV2, Kia EV3 और EV9 जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक SUVs से इंस्पायर लगती है, लेकिन साइज में ज्यादा कॉम्पैक्ट है।
बैटरी पैक और रेंज
इसके बैटरी और रेंज की बात करें तो EV2 सिंगल चार्ज में 448 KM तक चलेगी। किआ (Kia) EV2 को दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसमें 42.2 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 317 KM की रेंज देने में सक्षम है। इसके अलावा 61.0 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 448 KM की रेंज देने में सक्षम है।
दोनों वर्जन में 400-वोल्ट सिस्टम मिलता है। DC फास्ट चार्जिंग से ये ईवी सिर्फ 30 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। वहीं, इसमें 11 kW और 22 kW AC चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा।
इंटीरियर और टेक्नोलॉजी
किआ EV2 (Kia EV2) का केबिन टेक्नोलॉजी से भरपूर है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 5.3-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, हर्मन कार्डन (Harman Kardon) का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इसमें ccNC और ccNC लाइट सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। इसमें OTA (Over-the-Air) सॉफ्टवेयर अपडेट दिया गया है।
स्पेस और बूट कैपेसिटी
छोटी SUV होने के बावजूद Kia EV2 में स्पेस का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसमें रियर सीट स्लाइड और रीक्लाइन फीचर दिया गया है। इसमें पीछे बैठने वालों के लिए 958mm लेगरूम मिलता है। इसमें 403 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके फ्रंट में 15 लीटर का फ्रंक (स्टोरेज) मिलता है।
सेफ्टी फीचर्स: ADAS से लैस
Kia EV2 में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलती है। इसके साथ ही इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360 डिग्री कैमरा, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 (Highway Driving Assist 2), रिमोट पार्किंग असिस्ट सिस्टम मिलता है।
चार्जिंग और स्मार्ट फीचर्स
इसमें DC फास्ट चार्जिंग और होम चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें EV रूट प्लानर, प्लग एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें V2L और V2G (Bidirectional Charging), डिजिटल की (NFC, Bluetooth, UWB), स्मार्टफोन ऐप से फुल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं।
प्रोडक्शन और कीमत
इसका प्रोडक्शन फरवरी 2026 से शुरू होगा। इसके लॉन्ग रेंज और GT-Line वैरिएंट का प्रोडक्शन जून 2026 से होगा। वहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्लोवाकिया प्लांट में होगी। इसकी अनुमानित कीमत (यूरोप) €30,000 (31,50,120 रुपये) से कम हो सकती है। किआ (Kia) का लक्ष्य 2027 तक हर साल 1 लाख यूनिट्स बेचने का है।
