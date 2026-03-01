इस कंपनी की SUVs पर गिरे लोग, महीने भर में धकाधक 27,610 यूनिट सेल; बिक्री में 10% की तगड़ी ग्रोथ
फरवरी 2026 में किआ ने 27,610 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। पिछले साल फरवरी 2025 में इसकी 25,026 यूनिट बिकी थीं, जो कंपनी की 10.3% साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय ऑटो बाजार में फरवरी 2026 का महीना किआ इंडिया (Kia India) के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। कंपनी ने इस महीने 27,610 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो भारत में ऑपरेशन शुरू करने के बाद फरवरी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल फरवरी 2025 में 25,026 यूनिट्स बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने 10.3% साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ हासिल की। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा महीना है, जब किआ (Kia) ने डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
ऑल-न्यू सेल्टोस का दम
नई किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसकी बोल्ड डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स (जैसे ADAS) इसे सेगमेंट में मजबूत बनाते हैं।
सोनेट (Sonet) का लगातार जलवा
कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किआ सोनेट (Kia Sonet) ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। फीचर-रिच पैकेज और वैल्यू-फॉर-मनी अपील इसे ग्राहकों की पसंद बना रही है।
फैमिली के लिए कैरेंस क्लैविस
फैमिली मोबिलिटी सेगमेंट में किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) ने अपनी जगह मजबूत की है। स्पेशियस केबिन, आरामदायक फीचर्स और रिफाइंड डिजाइन इसे लंबी दूरी की फैमिली ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसी लाइनअप में किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) भी ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं।
प्रीमियम सेगमेंट में कार्निवल
लक्जरी MPV सेगमेंट में किआ कार्निवल (Kia Carnival) ने भी किआ (Kia) की मजबूत मौजूदगी को और पुख्ता किया है।
किआ (Kia) की सफलता का फॉर्मूला
किआ (Kia) की ग्रोथ के पीछे कुछ खास कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण प्रोग्रेसिव और मॉडर्न डिजाइन है। इसके अलावा एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी (ADAS), कनेक्टेड कार फीचर्स, प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस और मास-प्रीमियम पोजिशनिंग भी है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स दे रही है, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों और उम्मीदों के मुताबिक है।
27,610 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री और 10.3% की ग्रोथ यह साफ दिखाती है कि किआ इंडिया (Kia India) भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। SUV और MPV सेगमेंट में लगातार बढ़ती डिमांड के साथ किआ (Kia) आने वाले महीनों में और बड़े रिकॉर्ड बना सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
