दुनियाभर में चला इस कंपनी का जादू, बीते साल 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच डालीं; ये मारुति, टाटा या हुंडई नहीं

किआ भले ही भारतीय बाजार में 5वीं और 6वीं पोजीशन पर बनी हुई हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उसका अलग स्वैग देखने को मिल रहा है। दरअसल, कंपनी ने 2025 कैलेंडर ईयर को अपने इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल सेल्स के साथ खत्म किया है। कंपनी ने पिछले साल दुनिया भर में 3,135,803 गाड़ियां डिलीवर कीं, जो सालाना बिक्री के लिए एक नया बेंचमार्क भी है। अनिश्चित ग्लोबल ऑटोमोटिव माहौल के बावजूद 2024 की इसी अवधि की तुलना में कंपनी ने 2% की ग्रोथ दर्ज की।

25.84 लाख गाड़ियां बेच डालीं इस परफॉर्मेंस का एक बड़ा हिस्सा साउथ कोरिया के बाहर के बाजारों से आया, जहां किआ ने साल के दौरान 2,584,238 गाड़ियां बेचीं। इसमें सालाना आधार पर 2% की बढ़ोतरी हुई। कोरिया में घरेलू मांग भी स्थिर रही, बिक्री 545,776 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 1% ज्यादा है। हालांकि, स्पेशल पर्पस गाड़ियों की बिक्री सीमित रही, जो दुनिया भर में कुल 5,789 यूनिट्स थी, लेकिन इसका कुल वॉल्यूम पर बहुत कम असर पड़ा।

SUVs एक बार फिर किआ के लिए ग्रोथ का मुख्य जरिया बनी रहीं। स्पोर्टेज ने 2025 में 569,688 यूनिट्स के साथ ब्रांड के दुनिया भर के सेल्स चार्ट में टॉप पर रही। इसके बाद सेल्टोस रही, जिसकी 299,766 यूनिट्स बिकीं और सोरेंटो की 264,673 यूनिट्स बिकीं। इन वॉल्यूम ड्राइवर्स के साथ, EV3, K4 सेडान और हाइब्रिड कार्निवल MPV जैसे नए-जनरेशन प्रोडक्ट्स ने किआ को कई सेगमेंट और रीजन में डिमांड बनाए रखने में मदद की।

बेहतर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केट-स्पेसिफिक सेल्स स्ट्रेटेजी ने कंपनी को टैरिफ दबाव और मांग के उतार-चढ़ाव वाले पैटर्न से खासकर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख एरिया में निपटने में मदद की। हाइब्रिड मॉडल्स को यूनाइटेड स्टेट्स में अच्छा वॉल्यूम मिला, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के वॉल्यूम ने यूरोपीय बाजारों में भी किआ की स्थिति को मजबूत किया।

इसी बुनियाद पर, किआ ने 2026 के लिए 3.35 मिलियन गाड़ियों की बिक्री का ग्लोबल टारगेट तय किया है। कंपनी को उम्मीद है कि विदेशी बाजारों से 2.775 मिलियन यूनिट्स का योगदान होगा, जबकि कोरिया में घरेलू बिक्री 565,000 यूनिट्स रहने का अनुमान है। स्पेशल पर्पस गाड़ियों से अतिरिक्त 10,000 यूनिट्स की योजना है। आने वाले साल के लिए एक मुख्य फोकस एरिया अगली जनरेशन की टेलुराइड और सेल्टोस सहित प्रमुख SUV नेमप्लेट्स में हाइब्रिड पावरट्रेन का विस्तार होगा।

इसका ग्लोबल परफॉर्मेंस भारत में भी देखने को मिला, जहां ब्रांड ने मार्केट में आने के बाद से दिसंबर में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की। महीने के लिए होलसेल वॉल्यूम 18,659 यूनिट्स रहा, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 105% की जबरदस्त ग्रोथ है। पूरे कैलेंडर ईयर में किआ इंडिया ने पिछले साल की तुलना में 15% की बढ़ोतरी के साथ 280,286 गाड़ियां बेचीं।