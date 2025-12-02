इस कंपनी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड! 24% ग्रोथ के साथ बेच दी 25,000 कारें, 30% बढ़ी ₹7.30 लाख वाली इस SUV की सेल

संक्षेप: नवंबर 2025 में किआ (Kia) ने रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की है। पिछले महीना कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा महीना था, जिसमें कंपनी ने 24% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। आइए इसकी बिक्री डिटेल्स पर नजर डालते हैं।

किआ इंडिया (Kia India) ने नवंबर 2025 में ऐसा धमाका किया है कि कंपनी ने भारत में कदम रखने के बाद से अब तक का सबसे बेहतरीन नवंबर दर्ज किया है। कंपनी ने महीने भर में 25,489 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल नवंबर में बिके 20,600 यूनिट्स के मुकाबले 24% की शानदार बढ़त है। यह लगातार दूसरा महीना है, जब किआ (Kia) की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। अक्टूबर 2025 कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी मासिक सेल्स थी और नवंबर ने उसी रफ्तार को और आगे बढ़ा दिया। किआ सोनेट (Sonet) की बिक्री में 30% से ज्यादा ग्रोथ हुई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सोनेट (Sonet) की सेल में 30% की ग्रोथ

नवंबर 2025 में किआ (Kia) की सोनेट (Sonet) सबसे सफल कार साबित हुई। सोनेट (Sonet) की बिक्री में 30% से ज्यादा ग्रोथ हुई। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में डिमांड लगातार बढ़ रही है। GST में कटौती से इस मॉडल को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा किआ (Kia) की बाकी कारें भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें सेल्टोस, सायरॉस, कैरेंस क्लैविस, कैरेंस क्लैविस ईवी शामिल है। इन सभी मॉडलों ने मिलकर कंपनी के नवंबर सेल्स रॉकेट को और ऊपर पहुंचाया।

क्यों बढ़ी किआ की बिक्री?

1- फेस्टिव सीजन का प्रभाव + GST रियायत

फेस्टिव सीजन के बाद भी मार्केट में खरीदारी की गर्माहट बनी रही। ऊपर से GST में हुए बदलावों ने ग्राहकों का भरोसा और मजबूत किया।

2- किआ का नेटवर्क ग्रोथ कंपनी ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपनी पकड़ तेजी से मजबूत की है, जिससे नई जगहों से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। YTD बिक्री की बात करें तो 2025 में अब तक 2.61 लाख से ज्यादा कारें बिकीं। 2025 की जनवरी से नवंबर तक किआ इंडिया (Kia India) ने 2,61,627 यूनिट्स की घरेलू बिक्री की है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,36,043 यूनिट्स था, यानी YTD ग्रोथ स्पष्ट रूप से मजबूत है।

एक्सपोर्ट की बात करें तो 3,004 यूनिट्स को विदेशी बाजारों में भेजा गया है। किआ इंडिया (Kia India) ने नवंबर में 3,004 यूनिट्स का निर्यात किया, जिससे 2025 के YTD एक्सपोर्ट्स बढ़कर 25,279 यूनिट्स हो गए।

10 दिसंबर को आ रही नई सेल्टोस