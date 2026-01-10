इस SUV के दम पर किआ ने छुआ 5 लाख कनेक्टेड कारों का माइलस्टोन, 70% लोगों की बनी पसंद

Hindustan Hindi News
किआ ने भारत में अपने टेक-फर्स्ट कनेक्टेड कार सफर में नया माइलस्टोन छू लिया है। कंपनी ने साल 2019 में भारत में ऑपरेशन शुरू करने के बाद अब तक कंपनी 5 लाख से ज्यादा कनेक्टेड कारें बेच चुकी है।

Jan 10, 2026 11:00 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
किआ इंडिया के लिए यह जश्न का दौर है। हाल ही में कंपनी ने अपनी सेकेंड जेनरेशन किआ सेल्टोस को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसी बीच किआ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी ने भारत में अपने टेक-फर्स्ट कनेक्टेड कार सफर में नया माइलस्टोन छू लिया है। किआ इंडिया ने बताया है कि साल 2019 में भारत में ऑपरेशन शुरू करने के बाद अब तक कंपनी 5 लाख से ज्यादा कनेक्टेड कारें बेच चुकी है। यह आंकड़ा किआ को भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर मजबूत करता है।

40% हिस्सेदारी कनेक्टेड कारों की

किआ इंडिया का कहना है कि यह उपलब्धि उसके टेक्नोलॉजी-ड्रिवन अप्रोच को दिखाती है। कंपनी ने अब तक भारत में 5 लाख से ज्यादा SUV और MPV बेची हैं जो किआ के कनेक्टेड टेक सूट से लैस थीं। खास बात यह है कि किआ की कुल घरेलू होलसेल बिक्री में करीब 40 पर्सेंट हिस्सेदारी अब कनेक्टेड कारों की है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय ग्राहक अब सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि स्मार्ट और कनेक्टेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।

70% हिस्सेदारी अकेले सेल्टोस की

इस माइलस्टोन में सबसे बड़ा योगदान किआ सेल्टोस का रहा है। बता दें कि 4.2 मीटर से 4.4 मीटर सेगमेंट की इस SUV ने कुल 5 लाख कनेक्टेड कारों की बिक्री में करीब 70 पर्सेंट की हिस्सेदारी निभाई है। इसके बाद किआ सोनेट और किआ कैरेंस का नंबर आता है। किआ ने इन कनेक्टेड फीचर्स को शुरुआत में ग्राहकों को कॉम्प्लिमेंट्री सब्सक्रिप्शन के तौर पर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी संख्या में ग्राहक अब इस सर्विस को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर रिन्यू भी कर रहे हैं।

मिलते हैं कई एडवांस फीचर्स

किआ कनेक्ट के तहत ग्राहकों को कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं जिनमें कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट (ccNC), प्लांट OTA अपडेट्स, रिमोट डायग्नॉस्टिक्स के साथ सॉफ्टवेयर OTA अपडेट, डिजिटल की 2.0, मल्टीलिंगुअल वॉयस कमांड सपोर्ट और सराउंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, EV यूजर्स के लिए Drive Green और स्मार्ट कनेक्टेड होम चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं।

