सॉनेट से लेकर सेल्टॉस और कार्निवल तक, Kia की कारों पर इस महीने 1.70 लाख रुपये तक का फायदा

किआ इंडिया ने नवंबर 2026 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट और ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी इस महीने अपनी गाड़ियों पर 1.70 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

किआ (Kia) की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए तगड़ी डील है। AUTO PUNDITZ की रिपोर्ट के अनुसार किआ इंडिया ने नवंबर 2026 के लिए अपनी कारों पर डिस्काउंट और ऑफर्स का ऐलान किया है। इस महीने कंपनी की कार्निवल पर सबसे ज्यादा 1.70 लाख रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। वहीं, सोरेंटो पर 1 लाख रुपये और कारेन्स क्लाविस के पेट्रोल वेरिएंट पर 95 हजार रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट, स्क्रैपेज इंसेंटिव और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन कारों पर दी जा रही डील्स के बारे में।

किआ कार्निवल और सोरेंटो पर सबसे ज्यादा फायदा किआ कार्निवल पर नवंबर में 1 लाख रुपये तक का एक्सचेंज बोनस, 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव और 50 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिल रहा है। इस तरह बायर टोटल 1.70 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। वहीं, किआ सोरेंटो पर 50 हजार रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट, 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव और 30 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सब के ऑफर के साथ एसयूवी पर टोटल 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट दिया जा रहा है।

कारेन्स क्लाविस और क्लाविस ईवी पर ऑफर किआ कारेन्स क्लाविस के सेलेक्टेड Gamma 1.5 और Kappa 1.5T पेट्रोल वेरिएंट पर 95 हजार रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 10 हजार रुपये कैश डिस्काउंट, 30 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस, 20 हजार रुपये लॉयल्टी बेनिफिट, 20 हजार रुपये स्क्रैपेज इंसेंटिव और 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है।

इसके डीजल वेरिएंट पर 85 हजार रुपये तक का फायदा मिल रहा है। क्लाविस ईवी पर 20 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस, 20 हजार रुपये लॉयल्टी बेनिफिट, 20 हजार रुपये स्क्रैपेज इंसेंटिव और 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह इलेक्ट्रिक एमपीवी पर टोटल 75 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है।

सॉनेट और सिरोस पर भी मिल रहा डिस्काउंट किआ सिरोस के पेट्रोल वर्जन पर 20 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस, 20 हजार रुपये स्क्रैपेज इंसेंटिव और 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जा रही है। इस तरह टोटल बेनिफिट 55 हजार रुपये तक हो जाता है। वहीं, किआ सॉनेट के सभी वेरिएंट पर 20 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस, 15 हजार रुपये स्क्रैपेज इंसेंटिव और 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। इस एसयूवी पर टोटल 50 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।

कारेन्स और सेल्टॉस पर भी ऑफर किआ कारेन्स के रेगुलर मॉडल पर 10 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस, 20 हजार रुपये स्क्रैपेज इंसेंटिव और 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके सीएनजी वेरिएंट पर 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव दिया जा रहा है। नई Kia Seltos (SP3i) के सभी वेरिएंट पर कंपनी 20 हजार रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट और 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव दे रही है। यानी इस पर कुल 40 हजार रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा किआ सिरोस EV पर 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव और फ्री एक्सटेंडेड वारंटी दी जा रही है। वहीं, कारेन्स क्लाविस के Gamma 1.5 CNG वेरिएंट पर आपको 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल सकता है।