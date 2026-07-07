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Kia की नई फैमिली eSUV, कंपनी ने शेयर किया टीजर, मिलेंगे कमाल के फीचर

By Kumar Prashant Singh
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किआ ने अपना नया टीजर रिलीज किया है। कंपनी के इस टीजर के अनुसार एक फ्लैगशिप फैमिली एसयूवी की मार्केट में एंट्री होने वाली है। पिछले स्पाइ शॉट्स के अनुसार यह एसयूवी कोई और नहीं, बल्की Kia Syros EV है।

Kia की नई फैमिली eSUV, कंपनी ने शेयर किया टीजर, मिलेंगे कमाल के फीचर
Kia Syros EV
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Kia अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने वाली है। इसके लिए कंपनी इंडियन मार्केट में कुछ नई एसयूवी लॉन्च करेगी। इसी बीच किआ ने एक टीजर रिलीज किया है। इस टीजर को कंपनी ने 'You're closer than you think' टैगलाइन के साथ शेयर किया है। इस टीजर में 6 सिंबल दिखाए गए हैं। कारवाले ने इन सिंबल को डीकोड किया है। कारवाले के अनुसार पहली स्लाइड में दिखाए गए तीन सिंबल- एक फ्लैग, एक शिप और एक बैटरी के हैं। इससे माना जा रहा है कि किआ का यह अपकमिग प्रोडक्ट एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक वीइकल होगा।

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अगली स्लाइड में तीन और सिंबल दिए गए हैं। इनमें एक फैमिली, चार्जिंग सिंबल और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को दिखाया गया है। इससे यह समझा जा रहा है कि किआ की यह एक अपकमिंग फैमिली ओरिएंटेड फ्लैगशिप एसयूवी है। पिछले स्पाइ शॉट्स के अनुसार यह एसयूवी कोई और नहीं, बल्की Kia Syros EV है।

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प्रीमियम इंटीरियर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

इस महीने ऑफिशियली लॉन्च होने वाली सिरोस EV असल में सिरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। इसके फीचर इंटरनेशनल Hyundai Inster सब-4m EV वाले हो सकते हैं। ऐसा होने पर इसमें आपको दो बैटरी - 42kWh (95bhp/147Nm) और 49kWh, (113bhp/147Nm) देखने को मिल सकते हैं। इस ई एसयूवी का केबिन काफी प्रीमियम होगा। उम्मीद है कि किआ प्रीमियम केबिन फिनिश को ऑफर करती रहेगी और साथ ही EV-स्पेसिफिक ग्राफिक्स और सॉफ्टवेयर भी ऑफर करेगी। डैशबोर्ड में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कंपैटिबिलिटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

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रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड और लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट

इसके हाई-एंड वेरिएंट्स में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड, व्हीकल-टू-लोड (V2L) फंक्शनैलिटी और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। सेफ्टी इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक हो सकती है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और एक फुल लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट मिलने की संभावना है। इसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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किआ सोरेन्टो हाइब्रिड की भी होगी एंट्री

सोरेन्टो भारत में किआ पहली SUV होगी, जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है। इसे कंपनी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस 7-सीटर SUV के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही बिक रही है। भारत में इसकी एंट्री कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। इसका ग्लोबल वेरिएंट 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन से लैस है। इंडियन मार्केट के लिए किआ फिलहाल 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिसे सोरेन्टो में ऑफर किया जाएगा।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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