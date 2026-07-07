Kia की नई फैमिली eSUV, कंपनी ने शेयर किया टीजर, मिलेंगे कमाल के फीचर

किआ ने अपना नया टीजर रिलीज किया है। कंपनी के इस टीजर के अनुसार एक फ्लैगशिप फैमिली एसयूवी की मार्केट में एंट्री होने वाली है। पिछले स्पाइ शॉट्स के अनुसार यह एसयूवी कोई और नहीं, बल्की Kia Syros EV है।

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Kia अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने वाली है। इसके लिए कंपनी इंडियन मार्केट में कुछ नई एसयूवी लॉन्च करेगी। इसी बीच किआ ने एक टीजर रिलीज किया है। इस टीजर को कंपनी ने 'You're closer than you think' टैगलाइन के साथ शेयर किया है। इस टीजर में 6 सिंबल दिखाए गए हैं। कारवाले ने इन सिंबल को डीकोड किया है। कारवाले के अनुसार पहली स्लाइड में दिखाए गए तीन सिंबल- एक फ्लैग, एक शिप और एक बैटरी के हैं। इससे माना जा रहा है कि किआ का यह अपकमिग प्रोडक्ट एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक वीइकल होगा।

अगली स्लाइड में तीन और सिंबल दिए गए हैं। इनमें एक फैमिली, चार्जिंग सिंबल और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को दिखाया गया है। इससे यह समझा जा रहा है कि किआ की यह एक अपकमिंग फैमिली ओरिएंटेड फ्लैगशिप एसयूवी है। पिछले स्पाइ शॉट्स के अनुसार यह एसयूवी कोई और नहीं, बल्की Kia Syros EV है।

प्रीमियम इंटीरियर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इस महीने ऑफिशियली लॉन्च होने वाली सिरोस EV असल में सिरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। इसके फीचर इंटरनेशनल Hyundai Inster सब-4m EV वाले हो सकते हैं। ऐसा होने पर इसमें आपको दो बैटरी - 42kWh (95bhp/147Nm) और 49kWh, (113bhp/147Nm) देखने को मिल सकते हैं। इस ई एसयूवी का केबिन काफी प्रीमियम होगा। उम्मीद है कि किआ प्रीमियम केबिन फिनिश को ऑफर करती रहेगी और साथ ही EV-स्पेसिफिक ग्राफिक्स और सॉफ्टवेयर भी ऑफर करेगी। डैशबोर्ड में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कंपैटिबिलिटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड और लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट इसके हाई-एंड वेरिएंट्स में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड, व्हीकल-टू-लोड (V2L) फंक्शनैलिटी और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। सेफ्टी इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक हो सकती है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और एक फुल लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट मिलने की संभावना है। इसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है।