₹8.32 लाख की इस SUV को खरीदने की लगी होड़, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; मार्च में 12,012 लोगों ने खरीदा

Apr 07, 2026 12:52 pm IST

किआ की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो किआ सोनेट (Kia Sonet) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

किआ की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो किआ सोनेट (Kia Sonet) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। किआ सोनेट को बीते महीने कुल 12,012 नए ग्राहक मिले इस दौरान सालाना आधार पर किआ सोनेट की बिक्री में 56 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 7,705 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

69% बढ़ गई सेल्टोस की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 69 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,041 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,933 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कार्निवल रही। किआ कार्निवल ने इस दौरान 71 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 67 यूनिट कार की बिक्री की।

बिना बिके रह गई EV6 और EV9 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ साइरोस रही। किआ साइरोस ने इस दौरान 99 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ सिर्फ 59 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि किआ की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार EV6 और EV9 को बीते महीने कोई भी खरीदार नहीं मिले। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो इस दौरान किआ की कारों को कुल 29,112 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर किआ की कार बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

दमदार इंजन से लैस है एसयूवी अगर पावरट्रेन की बात करें तो किआ सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन दिया गया है। पहला 1.0 लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। जबकि तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन का दिया गया है जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।