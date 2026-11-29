किआ नई कारों, मौजूदा मॉडल के अपडेट और नए पावरट्रेन पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में 2027 में इंडियन मार्केट में किआ के तीन नए SUV और MPV मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

किआ (Kia) इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपनी ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4.30 लाख यूनिट से बढ़ाकर 6.30 लाख यूनिट करने का प्लान बताया था। इसके साथ ही कंपनी नई कारों, मौजूदा मॉडल्स के अपडेट और नए पावरट्रेन पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में 2027 में भारत में किआ के तीन नए SUV और MPV मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं। इनमें Seltos Hybrid, Carnival Hybrid और न्यू जेनरेशन Sonet शामिल हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

1. Kia Seltos Hybrid किआ पहले ही साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे मार्केट में सेल्टॉस हाइब्रिड लॉन्च कर चुकी है। अब इसे 2027 में भारत लाने की तैयारी है। उम्मीद है कि कंपनी फरवरी 2027 में होने वाले Auto Expo में इसका इंडियन मॉडल ला सकती है। इसे जून 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। इसके eAWD वर्जन में रियर में एक अडिशनल इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है। हालांकि, भारत आने वाली सेल्टॉस हाइब्रिड में अलग पावरट्रेन मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें मौजूदा सेल्टॉस के 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। किआ इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज करना चाहती है, ताकि इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव रखी जा सके।

2. Kia Carnival Hybrid किआ कार्निवल हाइब्रिड को भी Auto Expo 2027 में शोकेस करने के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है। इस MPV को भारत में CBU के तौर पर इंपोर्ट किए जाने की संभावना है। इसकी कीमत मौजूदा डीजल कार्निवल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 59.64 लाख रुपये है। कार्निवल हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 180PS की पावर और 265Nm का टॉर्क देता है।

इसके साथ फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर 54kW की पावर और 304Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। दोनों का कंबाइन्ड आउटपुट 245PS और 367Nm है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो आगे के व्हील्स को पावर देता है। साउथ कोरिया में यह MPV 7 और 9-सीटर ऑप्शन्स में उपलब्ध है, लेकिन भारत में 7-सीटर मॉडल ही आने की संभावना है। इसकी 7-सीटर हाइब्रिड वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 13.5kmpl है।