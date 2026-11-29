Kia अगले साल ला सकती है तीन नई SUV और MPV, लिस्ट में सेल्टॉस और कार्निवल का हाइब्रिड वर्जन भी
किआ नई कारों, मौजूदा मॉडल के अपडेट और नए पावरट्रेन पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में 2027 में इंडियन मार्केट में किआ के तीन नए SUV और MPV मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।
किआ (Kia) इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपनी ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4.30 लाख यूनिट से बढ़ाकर 6.30 लाख यूनिट करने का प्लान बताया था। इसके साथ ही कंपनी नई कारों, मौजूदा मॉडल्स के अपडेट और नए पावरट्रेन पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में 2027 में भारत में किआ के तीन नए SUV और MPV मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं। इनमें Seltos Hybrid, Carnival Hybrid और न्यू जेनरेशन Sonet शामिल हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।
1. Kia Seltos Hybrid
किआ पहले ही साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे मार्केट में सेल्टॉस हाइब्रिड लॉन्च कर चुकी है। अब इसे 2027 में भारत लाने की तैयारी है। उम्मीद है कि कंपनी फरवरी 2027 में होने वाले Auto Expo में इसका इंडियन मॉडल ला सकती है। इसे जून 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। इसके eAWD वर्जन में रियर में एक अडिशनल इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है। हालांकि, भारत आने वाली सेल्टॉस हाइब्रिड में अलग पावरट्रेन मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें मौजूदा सेल्टॉस के 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। किआ इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज करना चाहती है, ताकि इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव रखी जा सके।
2. Kia Carnival Hybrid
किआ कार्निवल हाइब्रिड को भी Auto Expo 2027 में शोकेस करने के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है। इस MPV को भारत में CBU के तौर पर इंपोर्ट किए जाने की संभावना है। इसकी कीमत मौजूदा डीजल कार्निवल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 59.64 लाख रुपये है। कार्निवल हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 180PS की पावर और 265Nm का टॉर्क देता है।
इसके साथ फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर 54kW की पावर और 304Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। दोनों का कंबाइन्ड आउटपुट 245PS और 367Nm है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो आगे के व्हील्स को पावर देता है। साउथ कोरिया में यह MPV 7 और 9-सीटर ऑप्शन्स में उपलब्ध है, लेकिन भारत में 7-सीटर मॉडल ही आने की संभावना है। इसकी 7-सीटर हाइब्रिड वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 13.5kmpl है।
3. New Generation Kia Sonet
किआ ने नई जेनरेशन सॉनेट की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसका कोडनेम QY2E है और इसे 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। नई सॉनेट को Syros के K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसका व्हीलबेस करीब 50mm लंबा और चौड़ाई 10 से 20mm तक ज्यादा हो सकती है। इससे केबिन में ज्यादा जगह मिलने की संभावना है। नई सॉनेट में स्प्लिट हेडलैंप, 17-इंच अलॉय व्हील, पैनोरमिक सनरूफ और 12.3-इंच के कॉकपिट डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन और गियरबॉक्स के मौजूदा ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि सॉनेट का हाइब्रिड वर्जन 2029 तक लाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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