Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़kia is launching three exciting new models in 2026 including an ev
साल 2026 में मार्केट का गेम बदलने जा रही किआ, ला रही ये तीन धांसू मॉडल; इनमें EV भी है शामिल

साल 2026 में मार्केट का गेम बदलने जा रही किआ, ला रही ये तीन धांसू मॉडल; इनमें EV भी है शामिल

संक्षेप:

भारतीय मार्केट में दिग्गज कार निर्माता किआ (Kia) 2026 को लेकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी के 2026 रोडमैप में पहली बार एक मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी और प्रीमियम 7-सीटर भी शामिल हैं।

Dec 16, 2025 09:41 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय मार्केट में दिग्गज कार निर्माता किआ (Kia) 2026 को लेकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन से 10 दिसंबर को पर्दा उठा दिया है। इसकी लॉन्चिंग 2 जनवरी 2026 को तय है। इसके साथ ही कंपनी के 2026 रोडमैप में पहली बार एक मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी Syros EV और प्रीमियम 7-सीटर Sorento भी शामिल हैं। यानी आने वाला साल किआ के लिए पेट्रोल-डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। आइए जानते हैं कंपनी के अपकमिंग मॉडलों के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

किआ सेल्टोस 2026

किआ सेल्टोस 2026 कंपनी की भारत में सबसे अहम लॉन्च होने जा रही है। सेकेंड जेनरेशन की इस SUV में पूरी तरह नया डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें ज्यादा सीधी और मजबूत नोज, वर्टिकल DRLs और पहले से ज्यादा बोल्ड स्टांस शामिल है। साइज बढ़ने से केबिन स्पेस भी बेहतर हुआ है। इंटीरियर को पूरी तरह नया बनाया गया है जिसमें Syros से लिया गया ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि, पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा। नई सेल्टोस की अनुमानित कीमत 12 लाख से 22 लाख रुपये के बीच होगी।

किआ साइरोस EV

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में किआ साइरोस EV 2026 में कंपनी की नई उम्मीद बनकर सामने आएगी। इसे 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह SUV K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है जिनसे करीब 300 से 355 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसमें EV-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स और चार्जिंग पोर्ट जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी अनुमानित कीमत 15 से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

किआ Sorento

कंपनी के 2026 लाइन-अप में सबसे प्रीमियम एसयूवी किआ Sorento होगी। इसे साल की दूसरी छमाही में भारत लाया जा सकता है। कंपनी इसे लोकलाइज करने या इसके प्लेटफॉर्म पर नया मॉडल उतारने पर काम कर रही है। करीब 4.8 मीटर लंबी इस 7-सीटर SUV में बड़ा केबिन, डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS और कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे। एसयूवी की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Electric Car Kia Cars Kia Seltos अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।