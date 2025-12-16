साल 2026 में मार्केट का गेम बदलने जा रही किआ, ला रही ये तीन धांसू मॉडल; इनमें EV भी है शामिल
भारतीय मार्केट में दिग्गज कार निर्माता किआ (Kia) 2026 को लेकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन से 10 दिसंबर को पर्दा उठा दिया है। इसकी लॉन्चिंग 2 जनवरी 2026 को तय है। इसके साथ ही कंपनी के 2026 रोडमैप में पहली बार एक मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी Syros EV और प्रीमियम 7-सीटर Sorento भी शामिल हैं। यानी आने वाला साल किआ के लिए पेट्रोल-डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। आइए जानते हैं कंपनी के अपकमिंग मॉडलों के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
किआ सेल्टोस 2026
किआ सेल्टोस 2026 कंपनी की भारत में सबसे अहम लॉन्च होने जा रही है। सेकेंड जेनरेशन की इस SUV में पूरी तरह नया डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें ज्यादा सीधी और मजबूत नोज, वर्टिकल DRLs और पहले से ज्यादा बोल्ड स्टांस शामिल है। साइज बढ़ने से केबिन स्पेस भी बेहतर हुआ है। इंटीरियर को पूरी तरह नया बनाया गया है जिसमें Syros से लिया गया ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि, पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा। नई सेल्टोस की अनुमानित कीमत 12 लाख से 22 लाख रुपये के बीच होगी।
किआ साइरोस EV
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में किआ साइरोस EV 2026 में कंपनी की नई उम्मीद बनकर सामने आएगी। इसे 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह SUV K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है जिनसे करीब 300 से 355 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसमें EV-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स और चार्जिंग पोर्ट जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी अनुमानित कीमत 15 से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
किआ Sorento
कंपनी के 2026 लाइन-अप में सबसे प्रीमियम एसयूवी किआ Sorento होगी। इसे साल की दूसरी छमाही में भारत लाया जा सकता है। कंपनी इसे लोकलाइज करने या इसके प्लेटफॉर्म पर नया मॉडल उतारने पर काम कर रही है। करीब 4.8 मीटर लंबी इस 7-सीटर SUV में बड़ा केबिन, डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS और कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे। एसयूवी की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये हो सकती है।
