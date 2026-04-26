Kia का मास्टरस्ट्रोक: इस साल भारत आ रही हैं दो बड़ी हाइब्रिड गाड़ियां, जानिए कब होंगी लॉन्च

Apr 26, 2026 10:21 am IST

दिग्गज कार निर्माता किआ इंडिया अब भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए बड़े दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी अब प्रीमियम और बड़े गाड़ियों के मार्केट पर नजर गड़ाए हुए है।

किआ इंडिया अब भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए बड़े दांव खेलने की तैयारी में है। कॉम्पैक्ट और मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के बाद कंपनी अब प्रीमियम और बड़े गाड़ियों के मार्केट पर नजर गड़ाए हुए है। इस साल की दूसरी छमाही में किआ दो शानदार ग्लोबल मॉडल लॉन्च करने जा रही है। खास बात यह है कि ये दोनों ही गाड़ियां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। कंपनी का मकसद उन ग्राहकों को लुभाना है जो लग्जरी के साथ-साथ बेहतर माइलेज और पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग दोनो कारों के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड इस कड़ी में पहली बड़ी एंट्री किआ सोरेंटो (Sorento) की होगी। यह एक दमदार डी-सेगमेंट एसयूवी है जिसकी लंबाई 4,815 mm है और यह दिखने में काफी मस्कुलर है। भारत में इसे 7-सीटर स्टैंडर्ड और 6-सीटर ऑप्शन के साथ उतारा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किआ इसे भारत में ही बनाने की प्लानिंग कर रही है। आमतौर पर कंपनियां ऐसी गाड़ियों को बाहर से मंगाती हैं। हालांकि, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से कारों की कीमतें कम हो जाती हैं। यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी जो एक बड़ी फैमिली कार की तलाश में हैं।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन सोरेंटो के इंजन की बात करें तो भारत के लिए इसमें थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है। ग्लोबली इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है। जबकि भारत में लागत कम रखने के लिए कंपनी इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है, जो सेल्टोस में भी देखने को मिलता है। वहीं, फीचर्स के तौर पर इसमें 14-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीटें, डिजिटल आईआरवीएम, जेस्चर-कंट्रोल टेलगेट और सेफ्टी के लिए 10-एयरबैग्स के साथ ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है।