ग्राहक 7 साल तक बिना टेंशन दौड़ा पाएंगे किआ कार, कंपनी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान; इसे सुनकर शोरूम पर लगेगी लाइन

अब किआ की कोई भी कार आप 7 साल तक बिना टेंशन दौड़ा पाएंगे। जी हां, क्योंकि कंपनी ने अपने सभी मॉडलों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप किआ (Kia) की कार चलाते हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए दिवाली बोनस से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने अपने 4 सबसे पॉपुलर मॉडलों सेल्टॉस (Seltos), सोनेट (Sonet), सायरॉस (Syros) और कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) के लिए 7 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब आपकी कार को और भी ज्यादा सेफ्टी कवर मिलेगा, जिससे लंबे समय तक मेंटेनेंस की टेंशन से आप पूरी तरह आजाद रहेंगे।

क्या है इस नई वारंटी स्कीम में खास?

किआ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए स्टैंडर्ड 3 साल की वारंटी के अलावा अब 7 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन दे दिया है। यह ऑफर नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए लागू है। नए ग्राहकों के लिए 7 साल की पूरी वारंटी 47,249 (टैक्स छोड़कर) में मिलेगी। वहीं, जिनके पास पहले (पुराने कार मालिक) से 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, वो इसे 5+2 साल यानी कुल 7 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 32,170 (टैक्स छोड़कर) रखी गई है।

इस वारंटी में क्या-क्या होगा कवर?

किआ (Kia) की यह नई वारंटी स्कीम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसमें वो सभी जरूरी पार्ट्स शामिल हैं, जो कार के भरोसे से जुड़े होते हैं। जैसे कि इसमें मेकैनिकल या इलेक्ट्रिकल फेल्योर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, मैटेरियल से जुड़ी खराबियां तक कवर होंगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप अपनी किआ (Kia) बेच देते हैं, तो यह वारंटी नए ओनर को ट्रांसफर भी की जा सकती है, यानी रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी।

किन कारों पर लागू है यह स्कीम?