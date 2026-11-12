Kia भारत में लगाएगी दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हर साल बनेंगी 6.3 लाख कारें, करीब 18,750 करोड़ का निवेश

किआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए किआ और उसके सप्लायर पार्टनर्स मिलकर करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 18,750 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

किआ इंडिया (Kia India) ने इंडियन मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। दक्षिण कोरिया की यह कंपनी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए किआ और उसके सप्लायर पार्टनर्स मिलकर करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 18,750 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इस नए प्लांट में पेट्रोल-डीजल (ICE) कारों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, नए प्लांट में 2030 की शुरुआत में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इससे किआ की ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी में 2 लाख गाड़ियों का इजाफा होगा। फिलहाल कंपनी के पास हर साल 4.3 लाख गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी है। नया प्लांट शुरू होने के बाद यह बढ़कर 6.3 लाख यूनिट हो जाएगी।

465 एकड़ में बनेगा नया प्लांट किआ का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अनंतपुर में 465 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा। इसके आसपास कंपोनेंट सप्लायर कंपनियों के लिए भी फैसिलिटी बनाई जाएंगी। इस प्लांट में गाड़ियों की स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और फाइनल असेंबली जैसे काम होंगे। यहां तैयार होने वाली गाड़ियों की सेल भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश में करीब 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होने की उम्मीद है। किआ का मौजूदा अनंतपुर प्लांट 2019 में शुरू हुआ था। यह प्लांट और इससे जुड़ी फैसिलिटी 945 एकड़ में फैली हैं और करीब 24,237 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देती हैं।

इन गाड़ियों का होता है मौजूदा प्लांट में प्रोडक्शन फिलहाल किआ भारत में सेल्टॉस, सॉनेट, सिरोस, कारेन्स, कारेन्स क्लाविस, कार्निवल और सोरेन्टो जैसी गाड़ियों का प्रोडक्शन करती है। कंपनी की मौजूदा रेंज में पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाले मॉडल शामिल हैं। दूसरा प्लांट शुरू होने से कंपनी को अपनी ICE और EV रेंज बढ़ाने के लिए अडिशनल कैपेसिटी मिलेगी। हालांकि, किआ ने अभी यह साफ नहीं किया है कि नए प्लांट में किन खास मॉडल्स का प्रोडक्शन किया जाएगा।