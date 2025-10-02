सितंबर में इस कंपनी की ताबड़तोड़ 22,700 SUVs सेल, ग्राहकों की पहली पसंद बनी ये 2 कारें

सितंबर 2025 में किआ की कुल बिक्री 22,700 यूनिट रही। सितंबर 2025 में भले ही पिछले साल की तुलना में किआ ने हल्की गिरावट दर्ज की हो, लेकिन मंथ-ऑन-मंथ और Year-to-Date ग्रोथ साफ बताती है कि कंपनी की गाड़ियां भारतीय बाजार में लगातार अपनी जगह मजबूत कर रही हैं।

किआ इंडिया (Kia India) ने सितंबर 2025 में 22,700 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। भले ही यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा (सितंबर 2024 में 23,523 यूनिट्स), लेकिन अगस्त 2025 के मुकाबले कंपनी ने शानदार 15.8% मंथ-ऑन-मंथ (MoM) ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की बेस्ट सेलिंग कारों में सेल्टोस और सोनेट रहीं। कंपनी की इस डिमांड का सीधा क्रेडिट हाल ही में हुए GST सुधार और फेस्टिव सीजन की शुरुआत को जाता है।

सितंबर 2025 सेल्स परफॉर्मेंस

कंपनी की कुल बिक्री 22,700 यूनिट रही, जो YoY की तुलना में -3.5% (2024 में 23,523 यूनिट्स) की गिरावट है। वहीं, MoM की तुलना में +15.8% (अगस्त 2025 में 19,608 यूनिट्स) की बढ़त है।

किया इंडिया के पॉपुलर मॉडल्स जैसे सॉनेट (Sonet), सेल्टोस (Seltos), कैरेंस (Carens), क्लैविस (Carens Clavis), कार्निवल (Carnival) और सायरॉस (Syros) ने ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इनकी स्टाइलिश डिजाइन, कम्फर्ट और एडवांस फीचर्स ने बिक्री को मजबूती दी है।

तिमाही (Q2 FY26) परफॉर्मेंस

जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) में किआ इंडिया ने 65,460 यूनिट्स बेचीं। यह पिछले साल की 65,330 यूनिट्स से थोड़ा ज्यादा है, यानी कंपनी ने 0.2% YoY ग्रोथ दर्ज की। इससे साफ है कि किआ इंडिया शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव के बावजूद सस्टेन्ड परफॉर्मेंस दिखा रही है।

जनवरी–सितंबर 2025 (Year-to-Date) परफॉर्मेंस

जनवरी–सितंबर 2025 (Year-to-Date) के परफॉर्मेंस की बात करें तो कुल बिक्री 2,06,582 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल (2024) की तुलना में 1,92,690 यूनिट रही। इसकी YoY ग्रोथ +7.2% रही।

यह आंकड़ा दिखाता है कि किया इंडिया की गाड़ियां भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार पॉपुलर हो रही हैं। खासकर SUV सेगमेंट में सेल्टोस (Seltos) और सोनेट (Sonet) और MPV सेगमेंट में कैरेंस (Carens) और कार्निवल (Carnival) कंपनी की रीढ़ बने हुए हैं।

एक्सपोर्ट बिजनेस

सितंबर 2025 में किआ इंडिया ने 2,606 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। इससे कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का इरादा जताया है।