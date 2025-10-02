Kia India Sep 2025 Sales at 22700 Units, Boosted by GST Reforms, check all details सितंबर में इस कंपनी की ताबड़तोड़ 22,700 SUVs सेल, ग्राहकों की पहली पसंद बनी ये 2 कारें, Auto Hindi News - Hindustan
सितंबर में इस कंपनी की ताबड़तोड़ 22,700 SUVs सेल, ग्राहकों की पहली पसंद बनी ये 2 कारें

सितंबर 2025 में किआ की कुल बिक्री 22,700 यूनिट रही। सितंबर 2025 में भले ही पिछले साल की तुलना में किआ ने हल्की गिरावट दर्ज की हो, लेकिन मंथ-ऑन-मंथ और Year-to-Date ग्रोथ साफ बताती है कि कंपनी की गाड़ियां भारतीय बाजार में लगातार अपनी जगह मजबूत कर रही हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 11:13 AM
सितंबर में इस कंपनी की ताबड़तोड़ 22,700 SUVs सेल, ग्राहकों की पहली पसंद बनी ये 2 कारें

किआ इंडिया (Kia India) ने सितंबर 2025 में 22,700 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। भले ही यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा (सितंबर 2024 में 23,523 यूनिट्स), लेकिन अगस्त 2025 के मुकाबले कंपनी ने शानदार 15.8% मंथ-ऑन-मंथ (MoM) ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की बेस्ट सेलिंग कारों में सेल्टोस और सोनेट रहीं। कंपनी की इस डिमांड का सीधा क्रेडिट हाल ही में हुए GST सुधार और फेस्टिव सीजन की शुरुआत को जाता है।

सितंबर 2025 सेल्स परफॉर्मेंस

कंपनी की कुल बिक्री 22,700 यूनिट रही, जो YoY की तुलना में -3.5% (2024 में 23,523 यूनिट्स) की गिरावट है। वहीं, MoM की तुलना में +15.8% (अगस्त 2025 में 19,608 यूनिट्स) की बढ़त है।

किया इंडिया के पॉपुलर मॉडल्स जैसे सॉनेट (Sonet), सेल्टोस (Seltos), कैरेंस (Carens), क्लैविस (Carens Clavis), कार्निवल (Carnival) और सायरॉस (Syros) ने ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इनकी स्टाइलिश डिजाइन, कम्फर्ट और एडवांस फीचर्स ने बिक्री को मजबूती दी है।

तिमाही (Q2 FY26) परफॉर्मेंस

जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) में किआ इंडिया ने 65,460 यूनिट्स बेचीं। यह पिछले साल की 65,330 यूनिट्स से थोड़ा ज्यादा है, यानी कंपनी ने 0.2% YoY ग्रोथ दर्ज की। इससे साफ है कि किआ इंडिया शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव के बावजूद सस्टेन्ड परफॉर्मेंस दिखा रही है।

जनवरी–सितंबर 2025 (Year-to-Date) परफॉर्मेंस

जनवरी–सितंबर 2025 (Year-to-Date) के परफॉर्मेंस की बात करें तो कुल बिक्री 2,06,582 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल (2024) की तुलना में 1,92,690 यूनिट रही। इसकी YoY ग्रोथ +7.2% रही।

यह आंकड़ा दिखाता है कि किया इंडिया की गाड़ियां भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार पॉपुलर हो रही हैं। खासकर SUV सेगमेंट में सेल्टोस (Seltos) और सोनेट (Sonet) और MPV सेगमेंट में कैरेंस (Carens) और कार्निवल (Carnival) कंपनी की रीढ़ बने हुए हैं।

एक्सपोर्ट बिजनेस

सितंबर 2025 में किआ इंडिया ने 2,606 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। इससे कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का इरादा जताया है।

कंपनी का बयान

किया इंडिया के सीनियर VP (सेल्स& मार्केटिंग) अतुल सूद ने कहा कि सितंबर 2025 हमारे लिए अहम महीना रहा है। GST सुधार और फेस्टिव सीज़न की डिमांड ने ग्राहकों की खरीद क्षमता को बढ़ाया है। हमारी इनोवेटिव और फीचर-रिच गाड़ियों पर जो भरोसा ग्राहकों ने दिखाया है, वही हमारी असली ताकत है।

