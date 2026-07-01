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सबको चाहिए इसी कंपनी की कार, 19% बढ़ी सेल, 6 महीने में बिकीं 1,63,749 गाड़ियां

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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किआ इंडिया ने जून 2026 में शानदार सेल। साथ ही कंपनी ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कंपनी की सेल में पिछले जून के मुकाबले इस साल 19 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। साथ ही कंपने ने इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 1,63,749 गाड़ियों की सेल की है।

सबको चाहिए इसी कंपनी की कार, 19% बढ़ी सेल, 6 महीने में बिकीं 1,63,749 गाड़ियां
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किआ इंडिया ने जून 2026 में शानदार सेल और नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कंपनी ने जून महीने में 24,552 गाड़ियों की होलसेल बिक्री की, जो जून के महीने में कंपनी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पिछले साल जून 2025 में कंपनी ने 20,625 यूनिट्स की बिक्री की थी। इस तरह इस बार किआ की सेल में 19 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, कंपनी ने साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच भी रिकॉर्डतोड़ सेल की। इस दौरान कंपनी ने 1,63,749 यूनिट्स की सेल की। पिछले साल इसी टाइम में यह आंकड़ा 1,42,139 यूनिट्स था। यानी पहली छमाही में किआ की सेल में 15.2 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

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सेल्टॉस, सॉनेट और कैरेंस की शानदार डिमांड

कंपनी के मुताबिक इस शानदार बिक्री के पीछे उसके पॉप्युलर मॉडल्स की लगातार बनी हुई मांग सबसे बड़ी वजह रही। खास तौर पर नई सेल्टॉस, सॉनेट और कैरेंस की मजबूत डिमांड ने बिक्री को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में अपडेट हुई सेल्टॉस को नए डिजाइन, मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स और 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग का फायदा मिला है और ग्राहकों इसे काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं, किआ सॉनेट ने भी लगातार अच्छी बिक्री दर्ज की और कंपनी के लिए स्टेबल वॉल्यूम मेनटेन रखा। दूसरी ओर कैरेंस और कैरेंस क्लैविस ने बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर ऑप्शन तलाश रहे ग्राहकों को अपनी ओर खींचा।

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इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही

हाल ही में लॉन्च की गई MY26 किआ सिरोस को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वीइकल सेगमेंट में भी किआ अपनी पकड़ को और मजबूत बना रहा है। कंपनी की क्लाविस ईवी को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। किआ का कहना है कि सरकार की इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी और कंपनी की Battery-as-a-Service (BaaS) पहल की वजह से EV खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो रहा है। इससे कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है।

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जल्द लॉन्च होगी किआ सिरोस ईवी

यह भारतीय बाजार में किआ की पहली किफायती और मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। अगस्त 2026 में लॉन्च होने वाली किआ साइरोस ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी को टक्कर देगी। अपने ICE मॉडल की तरह ही K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कुछ खास अपडेट्स के अलावा सिरोस का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। भारत में सिरोस EV की कीमत 15-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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