सबको चाहिए इसी कंपनी की कार, 19% बढ़ी सेल, 6 महीने में बिकीं 1,63,749 गाड़ियां

किआ इंडिया ने जून 2026 में शानदार सेल। साथ ही कंपनी ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कंपनी की सेल में पिछले जून के मुकाबले इस साल 19 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। साथ ही कंपने ने इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 1,63,749 गाड़ियों की सेल की है।

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किआ इंडिया ने जून 2026 में शानदार सेल और नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कंपनी ने जून महीने में 24,552 गाड़ियों की होलसेल बिक्री की, जो जून के महीने में कंपनी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पिछले साल जून 2025 में कंपनी ने 20,625 यूनिट्स की बिक्री की थी। इस तरह इस बार किआ की सेल में 19 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, कंपनी ने साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच भी रिकॉर्डतोड़ सेल की। इस दौरान कंपनी ने 1,63,749 यूनिट्स की सेल की। पिछले साल इसी टाइम में यह आंकड़ा 1,42,139 यूनिट्स था। यानी पहली छमाही में किआ की सेल में 15.2 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

सेल्टॉस, सॉनेट और कैरेंस की शानदार डिमांड कंपनी के मुताबिक इस शानदार बिक्री के पीछे उसके पॉप्युलर मॉडल्स की लगातार बनी हुई मांग सबसे बड़ी वजह रही। खास तौर पर नई सेल्टॉस, सॉनेट और कैरेंस की मजबूत डिमांड ने बिक्री को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में अपडेट हुई सेल्टॉस को नए डिजाइन, मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स और 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग का फायदा मिला है और ग्राहकों इसे काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं, किआ सॉनेट ने भी लगातार अच्छी बिक्री दर्ज की और कंपनी के लिए स्टेबल वॉल्यूम मेनटेन रखा। दूसरी ओर कैरेंस और कैरेंस क्लैविस ने बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर ऑप्शन तलाश रहे ग्राहकों को अपनी ओर खींचा।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही हाल ही में लॉन्च की गई MY26 किआ सिरोस को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वीइकल सेगमेंट में भी किआ अपनी पकड़ को और मजबूत बना रहा है। कंपनी की क्लाविस ईवी को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। किआ का कहना है कि सरकार की इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी और कंपनी की Battery-as-a-Service (BaaS) पहल की वजह से EV खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो रहा है। इससे कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है।