7-सीटर कैरेंस के साथ सेल्टोस पर भी भाड़ी पड़ी ये छोटी SUV, 9000 ग्राहकों ने खरीदा; कीमत ₹8.98 लाख

किआ इंडिया की मंथली और ईयरली सितंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं। कंपनी के लिए पिछले कुछ महीने से सोनेट लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। पिछले महीने इस कार एक बार फिर कई मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, सोनेट की डिमांड के सामने कंपनी की मोस्ट सेलिंग 7-सीटर कैरेंस के साथ सेल्टोस भी पीछे छूट गई। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।

किआ मोटर्स ईयरली सेल्स सितंबर 2025 नं मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 अंतर चेंज % YoY शेयर % 1 सोनेट 9,020 10,335 -1,315 -12.72 39.74 2 कैरेन्स 7,338 6,217 1,121 18.03 32.33 3 सेल्टोस 5,816 6,959 -1,143 -16.42 25.62 4 साइरस 465 0 465 - 2.05 5 कार्निवल 61 0 61 - 0.27 6 EV6 0 12 -12 -100 0 7 EV9 0 0 0 - 0 टोटल 22,700 23,523 -823 -3.5 100

किआ मोटर्स की सितंबर 2025 की ईयरली सेल्स की बात करें तो सोनेट की सितंबर 2025 में 9,020 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,335 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,315 यूनिट कम बिकीं और इसे 12.72% की ईयरली डिग्रोथ मिली। कैरेन्स की सितंबर 2025 में 7,338 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 6,217 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,121 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18.03% की ईयरली ग्रोथ मिली। सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 6,959 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,143 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.42% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

साइरस की सितंबर 2025 में 465 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 465 यूनिट कम बिकीं। कार्निवल की सितंबर 2025 में 61 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 61 यूनिट कम बिकीं। EV6 और EV9 की सेल्स जीरो रही। इस तरह कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 22,700 गाड़ियां बेची। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 23,523 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी 823 यूनिट कम बिकीं और इसे 3.5% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

किआ मोटर्स मंथली सेल्स सितंबर 2025 नं मॉडल सितंबर 2025 अगस्त 2025 अंतर चेंज % YoY शेयर % 1 सोनेट 9,020 7,741 1,279 16.52 39.48 2 कैरेन्स 7,338 6,822 516 7.56 34.79 3 सेल्टोस 5,816 4,687 1,129 24.09 23.9 4 साइरस 465 308 157 50.97 1.57 5 कार्निवल 61 50 11 22 0.25 6 EV6 0 0 0 - 0 7 EV9 0 0 0 - 0 टोटल 22,700 19,608 3,092 15.77 100

किआ मोटर्स की सितंबर 2025 की मंथली सेल्स की बात करें तो सोनेट की सितंबर 2025 में 9,020 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2025 में इसकी 7,741 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,279 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.52% की मंथली ग्रोथ मिली। कैरेन्स की सितंबर 2025 में 7,338 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2025 में इसकी 6,8221 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 516 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.56% की मंथली ग्रोथ मिली। सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2025 में इसकी 4,6871 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,129 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.09% की मंथली ग्रोथ मिली।